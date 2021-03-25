Может быть причастна к оккупации Крыма, – СБУ объяснила обыски в "Украинском выборе" Медведчука
Сотрудники СБУ 25 марта посетили офис общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком. По данным СБУ, представители "Украинского выбора" могут быть причастны к оккупации Крыма.
Источник:СБУ
Следователи объяснили, что отдельные члены организации могли способствовать проведению незаконного референдума и выборов на оккупированном полуострове в 2014 году.
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