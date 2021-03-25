Сотрудники СБУ 25 марта посетили офис общественной организации "Украинский выбор", которую связывают с Виктором Медведчуком. По данным СБУ, представители "Украинского выбора" могут быть причастны к оккупации Крыма.

Следователи объяснили, что отдельные члены организации могли способствовать проведению незаконного референдума и выборов на оккупированном полуострове в 2014 году. Важно Политические преследования не "подошьешь", – Лещенко об обысках родственников Медведчука Новость дополняется ...