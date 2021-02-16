Одіозна Штепа в суді назвала себе "справжньою патріоткою"
Скандальна колишня міська голова Слов'янська Неля Штепа 16 лютого давала свідчення в суді Харкова. Жінка переконує, що не закликала відокремлення міста від України та назвала себе "справжньою патріоткою".
Источник:Інтерфакс – Україна
Штепа запевняє, що до того, як потрапила в полон, інформувала про складну ситуацію в місті виконувача обов'язків президента України Олександра Турчинова, прем'єр-міністра Арсенія Яценюка тощо.
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Чому Штепа давала інтерв'ю російським
Штепа запевняє що була змушена дати інтерв'ю російським ЗМІ, бо перебувала в полоні у бойовиків, які били її та погрожували розстріляти її сім'ю. До слова, в цьому інтерв'ю Штепа схвалювала анексію Криму і дії президента Росії Володимира Путіна.
Ви сьогодні розглядаєте справи по сепаратизму проти справжнього патріота, єдиної жінки, яка боролася за те, щоб не було війни,
– переконує жінка.
Що говорила Штепа в суді
- Під час того як Штепа давала свідчення, вона кілька разів плакала.
- Свої звинувачення назвала нісенітницею, безглуздим і політичним замовленням.
- Також вона назвала обвинувальний акт сфабрикованим, мета якого нібито приховати справжніх винуватців війни в Україні та перекласти розв'язання війни на неї.
Справа Штепи: що відомо
- Нелю Штепу затримали 11 липня 2014 року через підозру у сепаратизмі.
- До слова, цю справу слухають спочатку вже вп'яте. У 2019 році Європейський суд з прав людини визнав порушення з боку України у справі Штепи.
- Напередодні Штепа попросила допитати п'ятого президента Петра Порошенка, Арсенія Яценюка та ще 48 інших свідків у суді.
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