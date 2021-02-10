Между Михеилом Саакашвили и послом Украины в Грузии Игорем Долговым возник конфликт из-за заявлений экс-президента Грузии. В МИД заверили, что эти обвинения являются безосновательными и украинские дипломаты не будут на них отвлекаться.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сегодня, 10 февраля 2021 года, предоставил официальный комментарий относительно предыдущих заявлений Саакашвили.

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Обвинения в адрес посла Украины в Грузии Игоря Долгова не имеют никаких доказательств, кроме эмоций обвинителя. Украинская дипломатия не станет отвлекаться на них и продолжит эффективно противодействовать российской гибридной агрессии, мобилизовать мир на поддержку Украины, открывать новые рынки для украинских экспортеров и успешно защищать права соотечественников за рубежом,

– заявил Николенко в комментарии.

Почему возник конфликт

Николенко еще раз предостерег украинцев, которые являются публичными лицами, удержаться от призывов к акциям неповиновения в дружественном иностранном государстве Грузии. Он пояснил, что такие призывы могут расценить, как вмешательство во внутренние дела государства-партнера. По его словам, наша страна категорически против такого рода вмешательств и действий на международной арене, поэтому никогда не будет прибегать к ним.

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МИД о случаях, когда украинцам за рубежом понадобилась защита государства

В качестве примера, спикер МИД упомянул недавний случай, связанный с необходимостью защиты украинцев в Грузии. 28 ноября вечером в территориальных водах Грузии грузинские пограничники взяли на абордаж украинскую яхту. На борту находились три человека – граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич и гражданин Грузии Михаил Батурин. Они провели почти 20 часов в ожидании протокола, впоследствии их арестовали.

Этот вопрос среди основных приоритетов работы украинского посольства в Тбилиси. Посольство провело многочисленные встречи с представителями грузинских властей и руководством прокуратуры, чтобы добиться их освобождения. Консул нашего посольства помогла обеспечить связь задержанных украинцев с родными,

– заявил Олег Николенко.

Он добавил, что обвинения в адрес МИД Украины в бездействии в этом деле являются необоснованными и вводят общественность в заблуждение. Украинское государство не бросит своих граждан, поэтому дипломаты приложат как можно больше усилий для освобождения яхтсменов.

В своем заявлении Николенко еще раз призвал органы власти Грузии к быстрому и беспристрастному рассмотрению этого дела. Также он попросил изменить меру пресечения и освободить граждан Украины.