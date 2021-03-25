Более 15 лет осетровод Марина Пашко заботится о разведении рыб, которых можно найти в Красной книге. Количество рыб посчитать трудно.

Обычно ориентируются на вес – не более 300 килограммов на один садок. Подробнее – в сюжете.

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Как выращивают осетровых

Осетровые выращивают в проточной речной воде, где условия приближены максимально к естественным. И это крупнейшее аквакультурное хозяйство в Украине уже появилось на карте гастрономических экскурсий Обуховщины, что под Киевом.

Посетитель может увидеть, как выращивают осетровые, узнать об их жизни и технологическом процессе, об отборе икры и в целом о деятельности предприятий,

– рассказала исполнительный директор осетрового хозяйства Марина Пашко.

Внутренний туризм Обуховщины

Развивать внутренний туризм Обуховщины решила Лия Корниенко. Несколько лет назад, путешествуя на велосипеде с детьми, женщина поняла, насколько украинцы не дооценивают историю.



Как разводят осетров / Скриншот с видео

"Мы организовываем не просто экскурсии, а некие интерпретации. На каждой точке вас встречают автохтоны (коренные жители – 24 канал). Если речь идет о сахарном заводе, я ищу людей, которые там работали", – отметила Корниенко.

Культурные маршруты Украины: смотрите сюжет 24 канала

О туризме женщина может говорить вечно, ведь по ее словам, каждый уголок, каждое здание имеет свою историю. И, чтобы стать частью культурных маршрутов Европейского масштаба, президент Владимир Зеленский уже подписал соответствующий закон, которым Украина присоединяется к Расширенному частичному соглашению о культурных маршрутах.

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"Это значительный проект для Украины. Государством проходит 3 таких маршрута, но их может быть гораздо больше. Например, маршрут Европейского индустриального наследия показывает, как происходили научные сдвиги и непосредственно какие инновации были присущи и для Европы, и для Украины", – отметил глава Всеукраинского объединения VISIT Ukraine Антон Тараненко.

Маршруты По Украине

Другие 2 маршрута это Via Regia, то есть Королевский путь. Они проходят:

по Восточной и западной части Европы;

и непосредственно Украиной – от городка Городок, во Львовской области до самого Киева.

По словам Антона Тараненко, эти маршруты только начало, ведь все в руках местных общин.

Этому надо учить общины, ведь не все умеют и понимают то, как можно это "упаковать" в какой-то продукт, туристические возможности и потом (в хорошем смысле) продать его туристу,

– заметил Тараненко.

Присоединение Украины к этому соглашению будет способствовать популяризации национального культурного наследия как части общей европейской истории. Но создавать туризм на местах, по словам Лии Корниенко, не так уж и легко.

Президент Ассоциации развития спорта и туризма Украины отметила, что нужен четкий план: от регистрации туристических объектов до так называемых чекпоинтов для туристов.

Однако "опускать руки" Корниенко не собирается. Планирует расширять туризм и за пределами Обуховщины.