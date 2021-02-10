Экипажи ВВС и десантников прошли обучение на одном из полигонов Херсонской области. Целью было проверить их боевую готовность.

Группы передовых авиационных наводчиков, экипажи вертолетов армейской авиации и мобильные резервы десантно-штурмовых войск отработали различные элементы взаимодействия.

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Основными целями учений Вооруженных Сил Украины были:

совершенствование летной подготовки экипажей вертолетов;

отработка способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта;

взаимодействие командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации.

Процессом руководил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Во время учений экипажам предстояло высадить разведывательные группы в район ведения боевых действий, предоставить им огневую поддержку и эвакуировать с места выполнения поставленных задач,

– отметил он.

Генерал-лейтенант Наев объяснил, что задачей группы десантников было добраться до указанного района и взять под контроль господствующие высоты и рубежи. Он добавил, что уровень подготовки десантников и вертолетчиков высок, а работа – слаженная.

Самые яркие моменты учений смотрите в видео: