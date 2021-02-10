На Херсонщине прошли учения военной авиации и десанта: мощное видео
Экипажи ВВС и десантников прошли обучение на одном из полигонов Херсонской области. Целью было проверить их боевую готовность.
Источник:Фейсбук ВСУ
Группы передовых авиационных наводчиков, экипажи вертолетов армейской авиации и мобильные резервы десантно-штурмовых войск отработали различные элементы взаимодействия.
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Основными целями учений Вооруженных Сил Украины были:
- совершенствование летной подготовки экипажей вертолетов;
- отработка способов боевого применения армейской авиации при высадке воздушного десанта;
- взаимодействие командиров десантно-штурмовых подразделений и экипажей армейской авиации.
Процессом руководил командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
Во время учений экипажам предстояло высадить разведывательные группы в район ведения боевых действий, предоставить им огневую поддержку и эвакуировать с места выполнения поставленных задач,
– отметил он.
Генерал-лейтенант Наев объяснил, что задачей группы десантников было добраться до указанного района и взять под контроль господствующие высоты и рубежи. Он добавил, что уровень подготовки десантников и вертолетчиков высок, а работа – слаженная.
Самые яркие моменты учений смотрите в видео:
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