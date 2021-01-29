За 28 січня проросійські бойовики тричі порушували режим припинення вогню на Донбасі. На обстріли окупантів українські військові реагували вогнем у відповідь. Про порушення противника доповіли ОБСЄ.

Джерело: штаб ООС у фейсбуці

Бойових втрат серед українських захисників немає.

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Де порушували режим тиші окупанти:

Поблизу Водяного : проросійські формування відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

: проросійські формування відкривали вогонь в бік українських позицій з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Неподалік Катеринівки противник вів вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У штабі Операції Об'єднаних сил запевнили, що ситуація на лінії розмежування контрольована українськими воїнами.

Зверніть увагу! З початку доби 29 січня порушень режим тиші на Донбасі поки не зафіксували.

Скільки правопорушень зафіксувала поліція

У зоні проведення ООС працюють і підрозділи поліції. Так за 28 січня вони зафіксували 99 адмінпорушень. Поліцейські перевірили понад 4 800 транспортних засобів. Двох чоловіків затримали і перевіряють, чи вони не причетні до формувань бойовиків.

Карта окупованих територій / Інфографіка 24 каналу