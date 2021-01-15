Обстрелы и раненный воин: как минули сутки на Донбассе
В течение суток 14 января российские боевики 6 раз нарушили режим тишины в оккупированном Донбассе. Один украинский защитник получил ранения.
Оккупанты били из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил.
Актуально В Запорожье простились с погибшим на Донбассе воином Олегом Андриенко: щемящие фото
По состоянию на 07:00 за сутки 15 января режим тишины не нарушали.
Что известно о раненом воине
- Военный Вооруженных сил Украины получил легкое осколочное ранение возле села Гнутово в Донецкой области.
- Воина доставили в ближайшее медучреждение.
- Там раненому оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивают как стабильное.
Где было горячее всего
- Возле села Гнутово российские боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
- В пригороде Марьинки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
- Неподалеку от Водяного боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.
- Вблизи Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Поделиться новостью
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter