В течение суток 14 января российские боевики 6 раз нарушили режим тишины в оккупированном Донбассе. Один украинский защитник получил ранения.

Оккупанты били из автоматического станкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Об этом сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил. Актуально В Запорожье простились с погибшим на Донбассе воином Олегом Андриенко: щемящие фото По состоянию на 07:00 за сутки 15 января режим тишины не нарушали. Что известно о раненом воине Военный Вооруженных сил Украины получил легкое осколочное ранение возле села Гнутово в Донецкой области. Воина доставили в ближайшее медучреждение. Там раненому оказали необходимую помощь. Сейчас его состояние оценивают как стабильное. Где было горячее всего Возле села Гнутово российские боевики стреляли из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В пригороде Марьинки оккупанты били из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Неподалеку от Водяного боевики обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов.

Вблизи Талаковки оккупанты стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Обратите внимание! Режим тишины действует на Донбассе с июля 2020 года. Однако русские оккупанты регулярно нарушают договоренности. Подробнее – по ссылке.

Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канал