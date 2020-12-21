Обстрел возле Авдеевки: как боевики уничтожили трактор – видео
Вблизи Авдеевки боевики со станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere. В результате один из трактористов получил ранение. Инцидент произошел вечером 20 декабря.
Обстрел трактора возле Авдеевки: появилось видео с места происшествия
Как уточнили в пресс-центре Объединенных сил, оккупанты обстреляли трактор в воскресенье примерно в 19:30. Соответствующее сообщение и видео последствий опубликовали на фейсбук-странице штаба.
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Сама машина возвращалась с сельскохозяйственных работ. Ее вели в районе Каменки – это, собственно, неподалеку Авдеевки.
В очередной раз оккупанты доказывают, что не готовы придерживаться взятых на себя обязательств по режиму тишины на Донбассе,
– отметили в штабе.
Обстрел трактора возле Авдеевки: смотрите видео с места
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Подробнее об атаке на трактор возле Авдеевки
- Боевики выпустили 3 снаряда со станкового гранатомета.
- Машина двигалась по дороге далеко за пределами позиций Вооруженных сил.
- Поэтому непонятно, почему боевики на нее напали.
- Раненого тракториста нашли украинские военные. Они оказали ему первую необходимую медицинскую помощь и отправили в больницу.
Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала
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