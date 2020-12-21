Вблизи Авдеевки боевики со станкового противотанкового гранатомета уничтожили трактор марки John Deere. В результате один из трактористов получил ранение. Инцидент произошел вечером 20 декабря.

Обстрел трактора возле Авдеевки: появилось видео с места происшествия

Как уточнили в пресс-центре Объединенных сил, оккупанты обстреляли трактор в воскресенье примерно в 19:30. Соответствующее сообщение и видео последствий опубликовали на фейсбук-странице штаба.

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Сама машина возвращалась с сельскохозяйственных работ. Ее вели в районе Каменки – это, собственно, неподалеку Авдеевки.

В очередной раз оккупанты доказывают, что не готовы придерживаться взятых на себя обязательств по режиму тишины на Донбассе,

– отметили в штабе.

Обстрел трактора возле Авдеевки: смотрите видео с места

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Подробнее об атаке на трактор возле Авдеевки

Боевики выпустили 3 снаряда со станкового гранатомета.

Машина двигалась по дороге далеко за пределами позиций Вооруженных сил.

Поэтому непонятно, почему боевики на нее напали.

Раненого тракториста нашли украинские военные. Они оказали ему первую необходимую медицинскую помощь и отправили в больницу.



Карта оккупированных территорий Украины на Донбассе / Инфографика 24 канала