Неподалеку Прицепиловки на Донбассе враг коварно обстрелял позиции украинских военных. Один защитник получил пулевое ранение.

Оккупанты стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Огонь вели в районе оперативно-тактической группировки "Север".

Недавно Оккупанты заявили о выходе из перемирия и позволили себе открывать огонь

Обстрел возле Прицепиловки

Украинских военных обстреляли возле Прицепиловки, что в Новоайдарском районе Луганской области.

Боевики применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.

На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.

Раненого бойца сразу же госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа правопорядка. О действиях вооруженных формирований России и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ,

– написали в ОТУ "Север".

Ситуация на Донбассе 3 марта

В этот день боевики заявили: выходят из перемирия и позволяют сами себе стрелять. Российские наемники мотивировали это тем, что якобы украинские военные ведут обстрелы ежедневно.

Украинская делегация в ТКГ заявила: Это провокация и основа для обострения ситуации. Украина будет обращаться к международным организациям, чтобы они оценили действия боевиков. В то же время глава делегации Леонид Кравчук сказал: такими действиями Россия показывает, что чувствует действенное давление.

С начала суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.

Кроме обстрелов на Луганщине оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов на Приазовье.

Важно! С начала 2021 года в результате агрессии войск оккупанта на Донбассе погибли по меньшей мере 17 украинских защитников. Боевики продолжают обстрелы, несмотря на договоренность о перемирии.