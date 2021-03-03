Боевики из гранатомета били по украинским позициям: боец получил ранения
Неподалеку Прицепиловки на Донбассе враг коварно обстрелял позиции украинских военных. Один защитник получил пулевое ранение.
Источник:ОТГ "Север"
Оккупанты стреляли из гранатометов и стрелкового оружия. Огонь вели в районе оперативно-тактической группировки "Север".
Недавно Оккупанты заявили о выходе из перемирия и позволили себе открывать огонь
Обстрел возле Прицепиловки
- Украинских военных обстреляли возле Прицепиловки, что в Новоайдарском районе Луганской области.
- Боевики применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие.
- На обстрелы противника украинские защитники открыли ответный огонь.
- Раненого бойца сразу же госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Состояние его здоровья удовлетворительное.
На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа правопорядка. О действиях вооруженных формирований России и ее наемников сообщили представителям ОБСЕ,
– написали в ОТУ "Север".
Ситуация на Донбассе 3 марта
- В этот день боевики заявили: выходят из перемирия и позволяют сами себе стрелять. Российские наемники мотивировали это тем, что якобы украинские военные ведут обстрелы ежедневно.
- Украинская делегация в ТКГ заявила: Это провокация и основа для обострения ситуации. Украина будет обращаться к международным организациям, чтобы они оценили действия боевиков. В то же время глава делегации Леонид Кравчук сказал: такими действиями Россия показывает, что чувствует действенное давление.
- С начала суток на Донбассе зафиксировали три нарушения режима прекращения огня.
- Кроме обстрелов на Луганщине оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов на Приазовье.
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