Боевики продолжили нарушать режим тишины на Донбассе. Они устроили обстрел украинских военных под Горловкой. В результате получили ранения двое наших воинов.

Обстрел произошел в 8 часов утра 21 декабря. О нем сообщила украинская делегация в трехсторонней контактной группе.

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Раненым военным немедленно оказали необходимую медицинскую помощь. Их состояние стабильное.

Украинская сторона в совместном центре контроля задействовала координационный механизм. "Режим тишины" немедленно возобновили, потребовали прекращение огня и направили ноту в СММ ОБСЕ.

В штабе Операции Объединенных сил рассказали, что враг применил автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие. Воины получили осколочные ранения, но их состояние удовлетворительное.

Горловка Донецкой области: карта