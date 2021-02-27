Обострение на Донбассе: делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров
Из-за мощного обстрела 26 февраля вблизи Водяного 9 украинских военных получили ранения. Из-за этого украинская делегация в ТКГ обратится к ОБСЕ.
Источник:пресс-служба украинской делегации в ТКГ
Соответствующую ноту украинская часть делегации Трехсторонней контактной группы направила следственной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Важно Сложные сутки на Донбассе: много раненых, боевики не пропустили помощь ООН
- В ТКГ отметили, что ждут реакции от международных организаций и государств-партнеров.
- Украинская сторона хочет поставить этот вопрос на обсуждение во время следующего заседания ТКГ. Его запланировали на 3 марта.
Обстрел 26 февраля: что произошло
- 26 февраля российские оккупационные войска открыли огонь в сторону позиций ВСУ возле Водяного, на Приазовье.
- Российские наемники стреляли из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
- Во время обстрела 7 военных получили осколочные ранения, а 2 бойцов ВСУ – боевое травмирование.
- Еще 1 украинский защитник пострадал вблизи Невельского. Он подорвался на неизвестном взрывном устройстве.
- Всех их оперативно доставили в больницу и оказывают необходимую медицинскую помощь.
- Кроме того, оккупанты не пропустили на Донбасс гуманитарный груз ООН.
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