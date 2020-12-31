2020 действительно выдался тяжелым. Коронавирус многим ударил по здоровью, а карантин многим ударил еще и по карману. Непростым он был и для бывшей народного депутатки, кумовьи експрезидентов Ющенко и Порошенко – Оксаны Билозир.

Про скандальну забудову Білозір

На початку минулого року я розповідав вам, як на Подолі в історичній частині Києва ведеться скандальне будівництво. Там, зводиться "будинок-монстр", який порушує норми забудови й спотворює цю мальовничу частину Києва. Про шикарний новорічний подарунок для куми колишніх президентів, в цьому випуску "Права на правду" на 24 каналі.

О чем речь Ще один "монстр" на Подолі: що буде зі скандальною забудовою Білозір

Річ у тому, що за документами будинок оформили як приватну садибу і повинен мати лише 4 поверхи. Але, збудувавши їх, власник на цьому не зупинився і пішов зводити далі. За якийсь час, замість 4 поверхів, виросло 11.

Нагадаю. Земельна ділянка під забудовою належить вже вищезгаданій нами співачці й політикині – Оксані Білозір. Вона отримала її ще у 2004 році рішенням тодішнього мера Києва Омельченка.

Будівництво, так би мовити, садиби там веде житловий кооператив, одним із засновників якого є Ярослав Недзельский – син пані Білозір. А іншим засновником кооперативу є Мар'яна Грабінська – колишня помічниця народної депутатки Оксани Білозір.

Що зараз із "садибою"

В лютому 2019 року, коли ми та інші медіа почали підіймати розголос про цю історію, справи у сім'ї Білозір на цьому об'єкті пішли кепсько. Державна архітектурна будівельна інспекція заборонила продовжувати це скандальне будівництво, відтак, роботи на ньому зупинилися.

Але, влітку, як тільки резонанс стих, Шевченківський районний суд Києва в особі судді Володимира Бугіля зняв заборону будівельної інспекції й дозволив продовжити роботи на об'єкті.

Що відомо про суддю Бугіля? 10 років тому дружина генерала СБУ на джипі посеред Києва на смерть збила жінку – матір трьох дітей. Бугіль тоді не дав їй реальний термін ув'язнення.



Ну, на це ніхто і не розраховував, хоча прокуратура просила для винуватиці аварії 4 роки ув'язнення. Він не присудив їй навіть умовний термін. Винуватицю смертельної аварії суддя Бугіль повністю звільнив від відповідальності за амністією.

Як він пов'язаний з Білозір

Минулого року саме йому до рук потрапила справа про скандальне будівництво сімейства Білозір. І дійшов висновку, що у цій приватній садибі на Подолі справді лише 4 поверхи, а не 11.



Фото будинку / Фото "Наші Гроші"

Ну а напередодні Нового року і сумнозвісний Окружний адмінсуд Києва підтвердив рішення судді Бугіля. І теж дійшов висновку, що ця "садиба" має лише 4 поверхи. А решта – антресолі чи ще якісь надбудови. Відтак, заборону Державної архітектурно-будівельної інспекції скасували, і у скандальному будинку почалися оздоблювальні роботи.



Забудовники переконують, що всі інші поверхи – це антресолі / Фото з фейсбук-сторінки Максима Бахматова

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Тому, не знаю, як у вас, а в родині Білозір цей складний 2020 завершується щасливо. Адже вдалося втерти носа і журналістам, і київським активістам, які захищають архітектуру старого Києва, і будівельним інспекторам, і добудувати злощасну висотку. І у Новий рік входити з очікуванням введення скандального будинку в експлуатацію. Бо, що там ваша історія, що там архітектура, що там арифметика, коли у пані Білозір є стільки кумів і друзів на вищих щаблях влади.