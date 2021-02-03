Недавно сфера обслуживания в Украине полностью перешла на украинский язык. Однако такое решение поддерживают не все украинцы.

Источник: КМИС

Лишь 61,7% населения облюбовали закон об украинском языке в сфере обслуживания.

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Как население относится к украинскому языку в обслуживании

Больше всего поддерживают такой закон жители западных и центральных областей – 79,4% и 66,2% соответственно. Кстати, против украинского в сфере обслуживания выступают 18,5% населения Запада Украины и 29,7% – востока.

Больше всего противников нового закона на востоке (55,8%) и юге (46,2%).

На Донбассе 59,5% людей поддерживают закон о языке, а 32,1% – против.

На каком языке общаются украинцы дома:

украинский язык – 82,7% населения;

на русском – 40,3%;

суржике – 58,2%;

в зависимости от обстоятельств – 69,3%.

Что известно об украинском языке в сфере обслуживания С 16 января 2021 года все поставщики услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Переходить на другой язык можно только тогда, когда этого требует сам клиент. Те, кто не придерживается закона о языке, сначала получат предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф в размере 5 100 – 6 800 гривен.

Обратите внимание! Опрос населения Киевский международный институт социологии проводил на протяжении 27 января – 1 февраля. В общем опросили 1 205 респондентов, проживающих в 86 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме временно оккупированного Крыма) по 3-х ступенчатой стохастической выборке с квотным отбором на последней ступени, что репрезентативная для населения Украины старше 18 лет.