Обслуживание на украинском: сколько людей не поддерживают решение
Недавно сфера обслуживания в Украине полностью перешла на украинский язык. Однако такое решение поддерживают не все украинцы.
Источник: КМИС
Лишь 61,7% населения облюбовали закон об украинском языке в сфере обслуживания.
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Как население относится к украинскому языку в обслуживании
Больше всего поддерживают такой закон жители западных и центральных областей – 79,4% и 66,2% соответственно. Кстати, против украинского в сфере обслуживания выступают 18,5% населения Запада Украины и 29,7% – востока.
Больше всего противников нового закона на востоке (55,8%) и юге (46,2%).
На Донбассе 59,5% людей поддерживают закон о языке, а 32,1% – против.
На каком языке общаются украинцы дома:
- украинский язык – 82,7% населения;
- на русском – 40,3%;
- суржике – 58,2%;
- в зависимости от обстоятельств – 69,3%.
Что известно об украинском языке в сфере обслуживанияС 16 января 2021 года все поставщики услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Переходить на другой язык можно только тогда, когда этого требует сам клиент. Те, кто не придерживается закона о языке, сначала получат предупреждение, а в случае повторного нарушения – штраф в размере 5 100 – 6 800 гривен.
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