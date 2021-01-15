Часто для покупки товаров граждане пользуются интернет-магазинами. Если на соответствующем сайте по умолчанию нет возможности переключиться на украинский язык – стоит обратиться в поддержку по номеру телефона и сообщить о требовании обслуживания.

Если они отказываются это делать, то проще всего это пожаловаться к уполномоченному по вопросам защиты украинского языка – Тараса Креминя. Об этом в эфире 24 канала рассказал общественный активист Святослав Литинский.

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На соответствующем сайте есть онлайн-форма, где можно написать, в каком магазине человека не обслуживали на украинском языке и с 16 января они будут рассматривать такие жалобы, отметил Литинский. По его словам, интернет-магазин попросят исправить недостаток за месяц.

Если они не исправят это и будут продолжать отказывать в обслуживании на украинском, тогда на них будет наложен штраф от 3 до 7 тысяч гривен,

– сказал общественный активист.

В обычном магазине, по словам Святослава Литинского – аналогично. В то же время 95% продавцов смогут перейти на украинский язык по просьбе, считает активист.

Однако если они принципиально отказываются, то они нарушают закон – после этого так же можно с доказательствами обращаться к уполномоченному, сказал Литинский.

Искусственно навязанная проблема

В Украине люди изучают украинский язык как предмет в школе, поэтому, если к ним им обращаться в обслуживании – не будет никаких проблем, считает общественный активист.

"Вопрос раскалывания искусственно навязан политиками. Если покупатель обращается с просьбой обслуживать его на русском, румынском или венгерском и продавец знает этот язык – закон четко говорит, что они могут обслуживаться на любом другом языке", – сказал Литинский.

Однако он подчеркнул, что по умолчанию в Украине нельзя отказать гражданину в обслуживании на украинском.

Обратите внимание! С 16 января в Украине сфера обслуживания должна перейти на государственный язык. Прежде всего это будет касаться сфер торговли, учреждений культуры, образования и тому подобное.



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