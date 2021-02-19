По результатам свежего опроса, более половины украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на украинский язык. В то же время для почти 60% жителей Украины этот вопрос не является принципиальным.

Наиболее принципиальны в этом плане жители Западной Украины и сельской местности, а также молодежь, свидетельствуют результаты опроса.

Тем временем Больше всего нарушений языкового закона зафиксировали в Киеве: первые итоги

Переход на украинский язык: что думают украинцы

Каждый второй украинец (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык, тогда как противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный.

поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык, тогда как противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный. Для четверти жителей страны (26%) это нововведение безразлично, 1% – впервые об этом слышат , а 2% – не определились.

, а 2% – не определились. Тем временем лишь для 3% украинцев не важно , на каком языке к ним будет обращаться персонал.

, на каком языке к ним будет обращаться персонал. В восточных областях больше тех, кто не поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык, а в южных – тех, кому это безразлично.

На практике желание обслуживаться на украинском языке выразили более половины украинцев (52%), тогда как не хотят обслуживаться на украинском языке 15% жителей страны. Для трети опрошенных (31%) это безразлично, а 2% – не определились.

Результаты опроса о переходе на украинский язык

Что известно об исследовании? Опрос проводили с 20 января по 1 февраля 2021 года. Участники: 1802 респондентов старше 18 лет. Выборка репрезентирует население Украины по полу, возрасту, типу населенного пункта и региону проживания (за исключением неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма). Метод опроса – личное формализованное интервью (face-to-face). Максимальная погрешность выборки не превышает +/-2,4%.

Последние языковые скандалы в Украине

Агрессивная работница "Укрпочты" в Кривом Роге

В Кривом Роге в Днепропетровской области сотрудница "Укрпочты" отказалась обслуживать клиента на украинском. Более того, женщина на рабочем месте находилась без маски и вызвала полицию, чтобы они вывели клиента с камерой.

На протяжении всего конфликта, зафиксированного на видео, работница "Укрпочты" говорила исключительно на русском. И по ее убеждению, имела право это делать.

Тиктокерша, которой "вср*лся ваш язык"

В своем видео блогер с ником maybe_lizaaaaa в грубой форме заявила, что не любит украинский язык. Тиктокерша подчеркнула, что ее очень раздражает украинский, особенно его звучание.

В конце концов 15-летняя девушку начали осуждать и массово отписываться с ее страницы. Кроме того, она оказалась в базе "Миротворца".

Скандал с баристой в Днепре

Бариста местного кафе по заказу клиентки на украинском ответила, что "не знает, что такое "тістечко", "Днепр – "русский" город", а она "лучше выучит французский, чем украинский".

Посетительница кафе зафиксировала разговор на видео и опубликовала сообщение в соцсетях. После волны возмущений в соцсетях, девушку в конце концов уволили.

Напомним. С 16 января 2021 года все работники сферы услуг должны обращаться к клиентам на украинском языке. Можно использовать и другой язык, если об этом попросит сам посетитель. За невыполнение закона предусмотрены штрафы – 5 100 – 6 800 гривен.



Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском / инфографика 24 канала