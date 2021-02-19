Каждый второй: большинство граждан поддержали обслуживание на украинском
По результатам свежего опроса, более половины украинцев поддерживают переход сферы обслуживания на украинский язык. В то же время для почти 60% жителей Украины этот вопрос не является принципиальным.
Источник:Research & Branding Group
Наиболее принципиальны в этом плане жители Западной Украины и сельской местности, а также молодежь, свидетельствуют результаты опроса.
Тем временем Больше всего нарушений языкового закона зафиксировали в Киеве: первые итоги
Переход на украинский язык: что думают украинцы
- Каждый второй украинец (51%) поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык, тогда как противоположной точки зрения придерживается каждый пятый (20%) опрошенный.
- Для четверти жителей страны (26%) это нововведение безразлично, 1% – впервые об этом слышат, а 2% – не определились.
- Тем временем лишь для 3% украинцев не важно, на каком языке к ним будет обращаться персонал.
- В восточных областях больше тех, кто не поддерживает переход сферы обслуживания на украинский язык, а в южных – тех, кому это безразлично.
- На практике желание обслуживаться на украинском языке выразили более половины украинцев (52%), тогда как не хотят обслуживаться на украинском языке 15% жителей страны. Для трети опрошенных (31%) это безразлично, а 2% – не определились.
Результаты опроса о переходе на украинский язык
Последние языковые скандалы в Украине
Агрессивная работница "Укрпочты" в Кривом Роге
- В Кривом Роге в Днепропетровской области сотрудница "Укрпочты" отказалась обслуживать клиента на украинском. Более того, женщина на рабочем месте находилась без маски и вызвала полицию, чтобы они вывели клиента с камерой.
- На протяжении всего конфликта, зафиксированного на видео, работница "Укрпочты" говорила исключительно на русском. И по ее убеждению, имела право это делать.
Тиктокерша, которой "вср*лся ваш язык"
- В своем видео блогер с ником maybe_lizaaaaa в грубой форме заявила, что не любит украинский язык. Тиктокерша подчеркнула, что ее очень раздражает украинский, особенно его звучание.
- В конце концов 15-летняя девушку начали осуждать и массово отписываться с ее страницы. Кроме того, она оказалась в базе "Миротворца".
Скандал с баристой в Днепре
- Бариста местного кафе по заказу клиентки на украинском ответила, что "не знает, что такое "тістечко", "Днепр – "русский" город", а она "лучше выучит французский, чем украинский".
- Посетительница кафе зафиксировала разговор на видео и опубликовала сообщение в соцсетях. После волны возмущений в соцсетях, девушку в конце концов уволили.
Что делать, если вас не хотят обслуживать на украинском / инфографика 24 канала
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