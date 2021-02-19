Обслуживание людей с инвалидностью вне очереди: Рада предварительно поддержала инициативу
Верховная Рада планирует разрешить обслуживать людей с инвалидностью вне очереди. Соответствующий законопроект поддержали "за основу".
Источник:24 канал
За инициативу №4113 проголосовал 331 депутат.
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Что предусматривает законопроект
- Людям с инвалидностью хотят предоставить право на внеочередное обслуживание в любых кассах, на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые предоставляют любые услуги населению.
- Также планируется вне очереди пропускать через границу людей с инвалидностью, которые едут на лечение, а также тех, кто их сопровождает, но не больше двух. Также это касается пересечения пунктов въезда на временно оккупированных территориях и выезда, однако не более, чем 1 раз в неделю в одну сторону.
- При этом в транспорте, на котором они едут, не должно быть других людей.
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