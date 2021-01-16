С сегодняшнего дня, 16 января, вся сфера обслуживания должна перейти исключительно на украинский язык. Ведь этого требует закон.

Это значит, что посетив заправку, супермаркет, учреждение здравоохранения, вас должны встретить на украинском. Подробнее читайте в сюжете журналистов 24 канала.

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"Что вам приготовить?"

Бариста Раш родом из Судана. В Украине он живет 6 лет. И хотя его разговорный украинский достаточно скромный, впрочем, на работе он часто его использует.

Когда я говорю: "Вітаю, що вам приготувати?" все люди отвечают: "Ничего себе! Ты на украинском языке разговариваешь",

– поделился бариста.

Бариста Раш из Судана / Скриншот из видео

Мнения украинцев

Мнения украинцев относительно нововведений отличаются.

Киевлянин: Такими законами мы делим общество. Я категорически против этого. Мы все идентичны, мы все одинаковы.

Житель Краматорска: Я лично "За" двумя руками. Это очень красиво, это радость для таких как я.

Жительница Краматорска: я прекрасно понимаю, когда официант или кто-то другой из сферы обслуживания говорит со мной на украинском.

Приветственно-прощальные фразы в Харькове

В одном из супермаркетов Харькова разговаривают исключительно на украинском уже несколько месяцев. Но пока ограничиваются так называемым набором приветственно-прощальных фраз.

Несмотря на это, когда дело доходит до уточнений или диалога, сотрудники часто переходят на русский.

На язык переходят в Краматорске

В Краматорске из-за карантинных ограничений кафе работают в режиме на вынос. Заказы принимают по телефону и уже полностью перешли на государственный язык.

Обслуживают ли на украинском / Фото Getty Images

Дмитрий Плесканев, владелец одного из ресторанов города, общение персонала с клиентами часто контролирует лично. Рассказал, что украиноязычные посетители есть очень редко.

Мы встречаем на украинском языке, а затем переходим на русский, чтобы было легче общаться нашим посетителям,

– отметил Плесканев.

Несмотря на это, к языковым изменениям в законодательстве предприниматель подготовился заранее:

меню заведения перевели на украинский;

для персонала разработали специальные разговорники-пособия.

На языке клиента

Клиенты одного из столичных ресторанов разговаривают и на украинском, и на русском, и на английском. Там даже меню на трех языках. А персонал говорил и будет говорить на языке клиента, отметила совладелица бизнеса.

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"Это правило этикета и весь персонал говорит на том языке, на котором клиент к ним обращается. Мы будем говорить по-украински. Но если кому-то будет комфортнее разговаривать на другом языке, то будем использовать его", – отметила Алена Бебко.

Клиент имеет право

Если вас на пороге встречают фразой "Здравствуйте" или "Добрый день" – это нарушение норм закона. В таком случае вы имеете право попросить, чтобы к вам обращались на украинском. Если откажут – можете пожаловаться уполномоченному по защите государственного языка.

На нашем официальном сайте есть форма для заполнения. В ней вы можете указать место, где произошло нарушение, указать свои контактные данные, телефон. По возможности предоставить аудио или видеофайлы,

– заметил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

После этого заведению дадут сначала предупреждение. Штраф грозит тогда, когда заведение во второй раз нарушит закон. Впрочем денежные взыскания смогут выписывать с середины ноября следующего года.

Обслуживание на украинском / Инфографика 24 канала