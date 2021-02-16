Обслуживают ядерное оружие: как Россия увеличила военное присутствие в Крыму
Мировое сообщество не видело милитаризацию Крыма, однако пока она очевидна для всех. За годы крымской оккупации Кремль подготовил и достроил практически всю необходимую своим военным инфраструктуру.
Источник:24 канал
Прежде всего речь идет о железнодорожном сообщении, ведь именно так, по российской системе, транспортируют и обслуживают ядерное оружие.
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Железную дорогу через Керченский пролив торжественно открывал Владимир Путин, а еще в Крыму с советских времен сохранилось много военных объектов, функционирование которых сейчас активно восстанавливают.
"Наличие подготовки к возможности быстрой переброски ядерных боезарядов в Крым есть. Расконсервировали хранилища еще с советских времен, где можно хранить ядерные боезаряды. То есть переброска с российской территории в Крым – это вопрос часа", – рассказал чрезвычайный и полномочный посол Украины в США 2015 – 2019 годов Валерий Чалый.
Почему гарантий защиты от ядерного оружия нет
Не стоит грезить, что близость Украины и России гарантирует защиту от ударов ядерного оружия – это не так. В случае полномасштабной военной кампании применение высокоточного тактического ядерного оружия и зарядов малой мощности, вполне реально.
Россияне заменили свои бомбардировщики на те, что могут нести ядерное вооружение,
– объяснил Валерий Чалый.
Гарантий защиты от ударов ядерного оружия нет / Иллюстративное фото vpk-news
Проблемы ядерного оружия
Впрочем, и без возможного применения ядерного оружия превращение Крыма в огромный эсминец добавляет Украине и мировому сообществу немало проблем.
Военный эксперт Олег Жданов отметил, что если речь идет об окончании действия договора о нераспространении ракет малой или средней дальности, то Крым – это идеальное место для стартовой позиции соответствующих ракет, которое перекрывает сразу несколько регионов и транспортных артерий:
- Европу;
- Северную Африку;
- Ближний Восток;
- Суэцкий канал;
- Гибралтар;
- Босфор.
Беспилотники стратегического назначения регулярно наблюдают за акваторией Черного моря, которую Кремль может забирать не менее активно, чем суша. Керченский мост перегородил движение габаритным лодкам, а Россия начала навязывать миру идею, что Черное море – лишь ее внутренний водоем.
Украина выбрала довольно успешную тактику / Фото ВМС Украины
Для защиты Украина выбрала довольно успешную тактику "москитного флота" – большого количества небольших судов, которые могут создать серьезные проблемы для противника, однако у России есть еще и подводные лодки.
Коммуникации с Россией относительно полуострова
Народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая рассказала, что для урегулирования международных и других правовых коммуникаций нужно говорить с Россией как со стороной подписантом договора, а это значит, что Украина будет восстанавливать с ней коммуникацию – где очень тонкая грань.
Соответствующая ситуация является военной игрой в долгую. То, как она завершится: победой армии "мертвяков" с Востока или Украины, которая защищает весь мир от них – зависит именно от нас, хотя помощь мирового сообщества не помешала бы.
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