Законопроект о территориальной обороне предусматривает создание надежной обороны государства. Военные самостоятельно не могут обеспечить защиту и последние 7 лет их обороны это доказали. Поэтому украинцы должны участвовать в охране районов, где они проживают.

Территориальная оборона позволит иметь разветвленную систему охраны государства, которая предусматривает привлечение граждан к обереганию собственной семьи и территории. Об этом заявил заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос в эфире 24 канала.

Читайте также Комитет Рады выразил недоверие главе Минобороны Тарану

По его словам, территориальную оборону создают для общин, районов и областей, поэтому их представители также должны принимать в этом процессе активное участие. Все потому, что в первую очередь говорится об их безопасности.

Как отметил Кривонос, пока планируют, что безопасность на всей территории Украины позволят гарантировать около 400 тысяч человек. Однако для этого нужно время.

Это не войска постоянной готовности, а выходного дня. Говорится о людях, которые в течение недели занимаются своими делами, а на выходных учатся и готовятся около 40 – 45 дней в году,

– отметил Кривонос.

К теме Территориальная оборона не готова отделиться, – Поданчук

Он отметил, что гражданские, которые прошли проверку и подготовку, как раз и являются "костяком" безопасности государства.

Что предусматривает законопроект

Кривонос заявил, что позиция законопроекта заключается в создании отдельной территориальной обороны без подчинения сухопутным войскам. Причиной является то, что с сухопутными войсками во время войны достаточно проблематично создать дополнительные силы.

"Пусть сухопутные войска сейчас занимают непосредственно войной", – подчеркнул он.

Читайте также Конструкция непонятная, – Бутусов рассказал о собеседовании в Минобороны

Как добавил Кривонос, законопроект предусматривает, что его будут финансировать за счет бюджета Министерства обороны и местных бюджетов.