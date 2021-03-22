Власть на местах будет решать, запрещать ли общественный транспорт, – СМИ
Правительство хочет, чтобы вопрос о работе общественного транспорта во время локдауна решала власть на местах. Полномочия в этом планируют передать от правительства по вертикали в местные органы самоуправления.
Источник:Интерфакс-Украина
О том, что полномочия по транспорту хотят делегировать власти на местах, сообщили источники в правительстве. Кабмин в ближайшее время будет собраться по этому поводу.
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Отмечается, что заседание Кабмина по этому вопросу планируют провести в понедельник, 22 марта. Мининфраструктуры вместе с Министерством здравоохранения с другими органами пересмотрят вопрос транспорта.
Как курсирует транспорт в красной зоне
- Регулярные и нерегулярные транспортные перевозки запрещены.
- Пассажиров можно перевозить в легковушках, однако не более 5 человек вместе с водителем.
- Разрешено курсировать служебным или арендованным авто.
- Спецжелезнодорожные рейсы внутреннего сообщения курсируют по согласованию с Минздравом и Мининфраструктуры.
Какие еще ограничения действуют в красной зоне карантина / Инфографика 24 канала
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