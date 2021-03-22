Правительство хочет, чтобы вопрос о работе общественного транспорта во время локдауна решала власть на местах. Полномочия в этом планируют передать от правительства по вертикали в местные органы самоуправления.

О том, что полномочия по транспорту хотят делегировать власти на местах, сообщили источники в правительстве. Кабмин в ближайшее время будет собраться по этому поводу.

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Отмечается, что заседание Кабмина по этому вопросу планируют провести в понедельник, 22 марта. Мининфраструктуры вместе с Министерством здравоохранения с другими органами пересмотрят вопрос транспорта.

Подчеркнем: о том, что запрет курсирования общественного транспорта в красной зоне, нужно пересмотреть, речь шла ранее. В КГГА, например, требовали, чтобы это решение отменили из-за угрозы коллапса.

Как курсирует транспорт в красной зоне

Регулярные и нерегулярные транспортные перевозки запрещены.

Пассажиров можно перевозить в легковушках, однако не более 5 человек вместе с водителем.

Разрешено курсировать служебным или арендованным авто.

Спецжелезнодорожные рейсы внутреннего сообщения курсируют по согласованию с Минздравом и Мининфраструктуры.



Какие еще ограничения действуют в красной зоне карантина / Инфографика 24 канала