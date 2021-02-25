Общественный активист и волонтер Роман Синицын считает, что эскалация после объявления приговора Сергею Стерненко только продолжится. Люди не успокоятся, ведь понимают, что каждый может оказаться за решеткой за проукраинскую позицию.

Синицын прокомментировал в интервью события, которые происходили на Банковой 23 февраля.

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Люди ставят себя на место Стерненко

Тогда в ходе столкновений силовиков с протестующими пострадали около 4 десятков человек.

Эскалация продолжится, поскольку у людей лопается терпение. Они ставят себя даже на место Стерненко: каждого могут незаконно заключить за проукраинскую позицию. Реакция граждан предусмотрительная, потому что у них не остается аргументов,

– пояснил Синицын.

Конечно, отметил активист, есть еще юридическая сторона вопроса. Однако, поскольку заседания апелляции еще не будет, то Стерненко пробудет за решеткой как минимум недели.

Россия интерпретирует ситуацию по-своему

Синицын отмечает, что возможны различные сценарии по использованию страной-агрессором ситуации с Стерненко. В любом случае, они интерпретируют все в удобный для себя порядок.

Думаю, дело Стерненко для власти является game changer: Зеленский, Венедиктова, Аваков, которые контролируют основные вертикали в этой стране, догадывались, к чему это может привести. Вышли тысячи людей. И это превратилось в самую массовую акцию за последние несколько лет,

– сказал Синицын.

Акция на Банковой переросла в столкновения

Отметим, что акции протеста в поддержку Сергея Стерненко стартовали в день объявления ему приговора – 23 февраля. Наиболее напряженная ситуация была в Киеве на Банковой – под Офисом Президента. Участники акции столкнулись с правоохранителями. Активисты жгли файеры и бросали снежки и бутылки, стражи порядка применяли слезоточивый газ.



Что известно о приговоре Сергею Стерненко / Инфографика 24 канала