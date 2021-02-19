Президент Украины Владимир Зеленский созывает Совет нацбезопасности и обороны. Ожидается, что речь будет идти об угрозах для национальной безопасности на фоне санкций.

Впрочем, нельзя закрывать глаза на то, что происходит на востоке Украины. Такое мнение высказал эксперт по политике Александр Солонтай.

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О заседании СНБО и ожиданиях

По его словам, уже анонсировали определенные ожидания продолжения истории с закрытием медведчуковских телеканалов. В том числе и вопросы персональных санкций, владельцев и их бизнеса и статуса в политике.

Очень высокие ожидания и общественные ожидания, связанные с критериями и правилами относительно того, что такое "правильный" или "неправильный" телеканал. Должны быть единые стандарты и правила,

– считает Солонтай.

Вопросы войны в Украине

"А на самом деле, если СНБО засядет относительно того, что снова гибнут украинцы на фронте, то я не буду считать проблемой, что произошла какая-то подмена повестки дня", – сказал Солонтай.

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Наоборот, он хочет пожелать президенту чаще проводить заседания по этим вопросам, потому что "уже нельзя закрывать глаза на то, что на самом деле происходит на востоке Украины". По мнению эксперта, однозначно надо реагировать.

Он добавил, что идет гибридная война. Поэтому, было бы правильно и решать ситуацию и линии фронта и "залатывать дыры" в информационном и экономическом пространстве в Украине.

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