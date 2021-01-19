Отслеживают события в Крыму: ОБСЕ усилила присутствие в Херсонской области
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе расширила свое присутствие в Херсонской области. Мониторинговая группа будет следить за событиями в оккупированном Крыму.
ОБСЕ будет собирать информацию о событиях в Крыму
Об отслеживании событий на оккупированном полуострове рассказала председатель ОБСЕ Анн Линде. Соответствующее заявление она сделала 19 января в Киеве на совместном брифинге с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
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Наблюдатели, представляющие специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, не будут напрямую собирать информацию о событиях на оккупированном полуострове.
Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар". И на восточном пункте пропуска "Колончак". В последнее время мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму,
– рассказала глава ОБСЕ.
Первый визит Линде в Украину
- Это первый зарубежный визит министра иностранных дел Швеции Анн Линде на посту главы ОБСЕ.
- В Украине она пробудет 2 дня, 19 – 20 января.
- Линде обсудит с министром Кулебой ситуацию на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма.
- Темой для разговора станет вопрос двусторонних отношений Украины и Швеции. В частности, увеличение объемов торговли и инвестиций.
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