Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе расширила свое присутствие в Херсонской области. Мониторинговая группа будет следить за событиями в оккупированном Крыму.

ОБСЕ будет собирать информацию о событиях в Крыму

Об отслеживании событий на оккупированном полуострове рассказала председатель ОБСЕ Анн Линде. Соответствующее заявление она сделала 19 января в Киеве на совместном брифинге с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Узнайте также Состоялось очередное заседание подгрупп ТКГ: что обсуждали

Наблюдатели, представляющие специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, не будут напрямую собирать информацию о событиях на оккупированном полуострове.

Это включает мониторинговую деятельность, которая происходит на КПВВ "Чонгар". И на восточном пункте пропуска "Колончак". В последнее время мониторинговая миссия усилила свое присутствие в Херсонской области для того, чтобы отслеживать события, которые происходят в оккупированном Крыму,

– рассказала глава ОБСЕ.

Первый визит Линде в Украину