В ОБСЕ назвали причину открытия оккупантами КПВВ в Счастье
Боевики временно открыли контрольно-пропускной пункт в Счастье со своей стороны. В ОБСЕ объяснили, что оккупанты сделали это, чтобы передать украинской стороне наличные для оплаты водоснабжения.
Дело в воде
Причину открытия оккупантами КПВВ на Донбассе сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.
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Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи денег с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в Счастье,
– говорится в сообщении.
В ОБСЕ добавляют, что эти деньги предназначены для оплаты счетов за водоснабжение.
Отмечается, что после оккупации Россией части Луганской области Украина продолжает поставлять воду в города и села на неподконтрольной территории, потому что так были проложены водоводы.
Водоканалы на подконтрольной украинской власти стороне обвиняли клиентов в отсутствии расчетов. Тем они мотивировали свою высокую задолженность перед поставщиком электроэнергии.
Что известно о перебоях водоснабжения на Донбассе
- В последние дни из оккупированной территории поступает информация о серьезных перебоях с водоснабжением в Стаханове, Брянке и других населенных пунктах.
- Пожалуй, это заставило оккупантов расплатиться за воду с украинским водоканалом.
- А поскольку между банками по обе стороны линии разграничения нет электронной связи, оплату пришлось проводить наличными.
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