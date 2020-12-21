Боевики временно открыли контрольно-пропускной пункт в Счастье со своей стороны. В ОБСЕ объяснили, что оккупанты сделали это, чтобы передать украинской стороне наличные для оплаты водоснабжения.

Дело в воде

Причину открытия оккупантами КПВВ на Донбассе сообщает Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ.

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Миссия осуществляла мониторинг соблюдения локального режима прекращения огня для обеспечения возможности передачи денег с неподконтрольных правительству районов в подконтрольные через мост в Счастье,

– говорится в сообщении.

В ОБСЕ добавляют, что эти деньги предназначены для оплаты счетов за водоснабжение.

Отмечается, что после оккупации Россией части Луганской области Украина продолжает поставлять воду в города и села на неподконтрольной территории, потому что так были проложены водоводы.

Водоканалы на подконтрольной украинской власти стороне обвиняли клиентов в отсутствии расчетов. Тем они мотивировали свою высокую задолженность перед поставщиком электроэнергии.

Что известно о перебоях водоснабжения на Донбассе

В последние дни из оккупированной территории поступает информация о серьезных перебоях с водоснабжением в Стаханове, Брянке и других населенных пунктах.

Пожалуй, это заставило оккупантов расплатиться за воду с украинским водоканалом.

А поскольку между банками по обе стороны линии разграничения нет электронной связи, оплату пришлось проводить наличными.

Обратите внимание! В общем российские наемники на Донбассе продолжают блокировать дорожные коридоры. Оккупанты создают препятствия для пересечения контрольных пунктов въезда – выезда "Золотое", "Счастье", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".