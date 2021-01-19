На заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 19 января присутствовали так называемые "общественные советники" с неподконтрольных Украине территорий Донетчины и Луганщины. Статус этих людей никак не подтвердили.

Изменения в делегациях не подтверждали

Никаких сообщений о смене составов делегаций не было. Об этом написал представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Денис Гармаш в фейсбуке.

К теме Состоялось очередное заседание подгрупп ТКГ: что обсуждали

Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР – ДНР"? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал,

– удивился Гармаш.

О таких изменениях написал у себя в телеграм и представитель ОРЛО Родион Мирошник, что якобы 19 января впервые в заседании ТКГ приняли участие "общественные советники от ЛНР и ДНР".

Сам Гармаш подчеркнул, что изменения в делегациях МИД России не утверждались, однако представители ОРДЛО говорят, что об этом сообщали.

Представители российской делегации заявили, что Москва всегда сообщает нотой МИД об изменениях в составе делегации. Что касается других "делегаций", то к ним отношения МИД России не имеет. Конечно, МИД Украины тоже не подавал ноту об участии в минском процессе "общественных советников от ЛНР – ДНР",

– написал Гармаш.

Ответ на вопрос – кто же эти люди? - не мог дать даже координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель.

Интересно! По словам Гармаша, "общественные советники" за всю встречу не произнесли ни слова. Сам представитель Донетчины считает такие действия провокацией перед визитом в Киев новой главы в ОБСЕ – Анн Линде.

Общее заседание ТКГ состоится 21 января

Отметим, что 19 января состоялось очередное заседание политической и гуманитарной групп ТКГ. На нем, в частности, обсудили передвижение через КПВВ, обмен пленными и "План совместных действий" Украины.

Общее заседание Трехсторонней контактной группы состоится уже 21 января.