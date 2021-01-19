ОБСЕ допустила на заседание так называемых общественных советников ОРДЛО, – Гармаш
На заседании политической подгруппы Трехсторонней контактной группы 19 января присутствовали так называемые "общественные советники" с неподконтрольных Украине территорий Донетчины и Луганщины. Статус этих людей никак не подтвердили.
Изменения в делегациях не подтверждали
Никаких сообщений о смене составов делегаций не было. Об этом написал представитель отдельных районов Донецкой области в ТКГ Денис Гармаш в фейсбуке.
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Украина, Россия и ОБСЕ, оказывается, ведут переговорный процесс с "официальными представителями ЛНР – ДНР"? А они в курсе? Я первый раз сегодня услышал,
– удивился Гармаш.
О таких изменениях написал у себя в телеграм и представитель ОРЛО Родион Мирошник, что якобы 19 января впервые в заседании ТКГ приняли участие "общественные советники от ЛНР и ДНР".
Сам Гармаш подчеркнул, что изменения в делегациях МИД России не утверждались, однако представители ОРДЛО говорят, что об этом сообщали.
Представители российской делегации заявили, что Москва всегда сообщает нотой МИД об изменениях в составе делегации. Что касается других "делегаций", то к ним отношения МИД России не имеет. Конечно, МИД Украины тоже не подавал ноту об участии в минском процессе "общественных советников от ЛНР – ДНР",
– написал Гармаш.
Ответ на вопрос – кто же эти люди? - не мог дать даже координатор подгруппы от ОБСЕ Пьер Морель.
Общее заседание ТКГ состоится 21 января
Отметим, что 19 января состоялось очередное заседание политической и гуманитарной групп ТКГ. На нем, в частности, обсудили передвижение через КПВВ, обмен пленными и "План совместных действий" Украины.
Общее заседание Трехсторонней контактной группы состоится уже 21 января.
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