ОБСЕ на Донбассе зафиксировала 162 нарушения "тишины" за сутки
За сутки 23 декабря ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 162 случая нарушения режима тишины. Львиная доля из них пришлась на Луганскую область. Там выявили 116 нарушений.
В Донецкой области зафиксировали 46 нарушений. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.
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В Донецкой области большинство нарушений произошли вблизи села Широкино и Донецкой фильтровальной станции.
На Луганщине – неподалеку от городов Золотое и Попасная.
Миссия ОБСЕ продолжает наблюдать за ситуацией на оккупированных территориях Донбасса. Мониторинг осуществляют на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.
Кроме того, в ОБСЕ, фиксируют ситуацию в Херсонской области.
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