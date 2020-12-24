За сутки 23 декабря ОБСЕ зафиксировала на Донбассе 162 случая нарушения режима тишины. Львиная доля из них пришлась на Луганскую область. Там выявили 116 нарушений.

В Донецкой области зафиксировали 46 нарушений. Об этом говорится в отчете ОБСЕ.

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В Донецкой области большинство нарушений произошли вблизи села Широкино и Донецкой фильтровальной станции.

На Луганщине – неподалеку от городов Золотое и Попасная.

Миссия ОБСЕ продолжает наблюдать за ситуацией на оккупированных территориях Донбасса. Мониторинг осуществляют на участках разведения сил и средств в районах Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

Кроме того, в ОБСЕ, фиксируют ситуацию в Херсонской области.

Обратите внимание! Режим тишины действует на оккупированном Донбассе с 27 июля 2020 года. Однако российские боевики нарушают его фактически ежедневно. Подробнее читайте здесь.