Глава ОПГ Андрей Ермак заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ должна расширить мандат своей деятельности в зоне боевых действий на Донбассе. Это должно произойти путем увеличения полномочий по усилению контроля за режимом прекращения огня.

Во время выступления на форуме "Конфликт на Востоке Украины: перспективы на 2021" Андрей Ермак отметил, что контроль за режимом прекращения огня должен быть более жестким. В то же время ОБСЕ расширить свой мандат, ведь для выполнения режима тишины есть все необходимые условия.

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По словам Ермака, режим тишины на Востоке Украины действительно существует с лета 2020 года. Как он рассказал, благодаря этому потери украинских военнослужащих значительно уменьшились.

На сегодня наиболее значимым достижением является многомесячный режим прекращения огня, который, к сожалению, бывает с элементами провокаций,

– подчеркнул он.

По мнению главы ОПУ, в последние месяцы провокации со стороны оккупантов "критически увеличивались". В частности, в течение короткого времени Украина потеряла многих защитников.

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Перемирие на Донбассе: коротко

На Донбассе с 27 июля 2020 года действует перемирие, но боевики постоянно его срывают. В то же время Украина постоянно несет боевых потери.

С начала 2021 года в Донбассе уже погибли 16 украинских защитников.

В то же время в течение 2020 года на Востоке Украины погибли по меньшей мере 75 военных.



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