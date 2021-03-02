Во время заседания Трехсторонней контактной группы представитель ОБСЕ пытался давить на украинскую делегацию. Он настаивал на рассмотрении и обсуждении "мирного плана", который предлагали оккупанты.

Сергей Гармаш – один из членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, который принял участие в заседании 2 марта.

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Он заявил, что оккупантам дали право высказаться. Но их речь длилась не более 30 секунд.

В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтобы мы обсуждали План ОРДЛО,

– написал он.

Важно! Представители ОРДЛО не являются членами Трехсторонней контактной группы. Вовлечение их в процесс обсуждения является прямым нарушением Минских соглашений.

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