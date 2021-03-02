"Мирный план" от оккупантов: в ТКГ рассказали, как ОБСЕ давила на Украину
Во время заседания Трехсторонней контактной группы представитель ОБСЕ пытался давить на украинскую делегацию. Он настаивал на рассмотрении и обсуждении "мирного плана", который предлагали оккупанты.
Источник:Фейсбук Сергея Гармаша
Сергей Гармаш – один из членов украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, который принял участие в заседании 2 марта.
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Он заявил, что оккупантам дали право высказаться. Но их речь длилась не более 30 секунд.
В основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель. Даже больше, чем земляки с российскими паспортами. Давил, чтобы мы обсуждали План ОРДЛО,
– написал он.
Что происходит в ОРДЛО
- Российские оккупанты 26 февраля жестко нарушили режим тишины на Донбассе. Они открыли огонь в сторону позиций ВСУ. Из-за обстрела пострадали 9 военных Вооруженных сил.
- По мнению Кравчука, этому обстрелу предшествовало введение санкций против Медведчука.
- На следующий день Россия возобновила попытки легализовать своих "миротворцев" на Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на оккупированных территориях.
- Украинские представители в Трехсторонней контактной группе заявили, что такие провокации направлены на дискредитацию Миссии и координационного механизма как эффективного инструмента контроля за режимом прекращения огня.
- Россия перебрасывает снайперов на Донбасс. Сейчас их там около 450 человек.
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