Украинские военные сообщают о грубых нарушениях перемирия со стороны российских наемников на Луганщине – боевики стянули тяжелую технику и "Грады". Эти нарушения зафиксированы в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 февраля.

В заявлении отмечается, что мини-беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града", которые размещены с нарушением установленных линий отвода.

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"Грады" боевиков нарушили линии отвода

19 единиц зафиксировали вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области;

7 единиц – на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области;

8 единиц – вблизи населенного пункта Садовый Луганской области.

Военная техника за пределами мест хранения

Мини-БПЛА также зафиксировал вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:

Вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области

10 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика";

2 единиц 122 мм гаубиц Д-30;

2 танка Т-64;

4 единицы зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10".

Вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области

18 единиц 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";

9 единиц танков Т-64 и Т-72.

Кроме этого, патруль миссии идентифицировал 5 единиц танков Т-64 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области.

Украинские военные добавляют, что в отчете СММ ОБСЕ говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности.

Так, вблизи населенного пункта Хорошее Луганской области мини-БПЛА зафиксировал 23 мм ЗУ-23, боевую машину пехоты и 2 единицы БТР-80.

Все вышеупомянутые факты свидетельствуют только о том, что пророссийские боевики не желают выполнять договоренности о перемирии и своими действиями активно это демонстрируют.

Обратите внимание! В июле 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня. В то время, как украинские военные добросовестно соблюдают договоренностей – пророссийские боевики систематически их нарушают.

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