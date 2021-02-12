Боевики стянули танки, "Грады" и гаубицы на Луганщину, – ОБСЕ
Украинские военные сообщают о грубых нарушениях перемирия со стороны российских наемников на Луганщине – боевики стянули тяжелую технику и "Грады". Эти нарушения зафиксированы в отчете мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 февраля.
Источник:ООС
В заявлении отмечается, что мини-беспилотник ОБСЕ зафиксировал 34 "Града", которые размещены с нарушением установленных линий отвода.
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"Грады" боевиков нарушили линии отвода
- 19 единиц зафиксировали вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области;
- 7 единиц – на полигоне вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области;
- 8 единиц – вблизи населенного пункта Садовый Луганской области.
Военная техника за пределами мест хранения
Мини-БПЛА также зафиксировал вооружение, размещенное за линиями отвода, но за пределами выделенных мест хранения:
Вблизи населенного пункта Миусинск Луганской области
- 10 единиц 122 мм самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика";
- 2 единиц 122 мм гаубиц Д-30;
- 2 танка Т-64;
- 4 единицы зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10".
Вблизи населенного пункта Хрустальный Луганской области
- 18 единиц 152-мм гаубиц "Гиацинт-Б" и "Мста-Б";
- 9 единиц танков Т-64 и Т-72.
Кроме этого, патруль миссии идентифицировал 5 единиц танков Т-64 на полигоне вблизи населенного пункта Круглик Луганской области.
Украинские военные добавляют, что в отчете СММ ОБСЕ говорится о военном присутствии и присутствии военного типа в зоне безопасности.
Так, вблизи населенного пункта Хорошее Луганской области мини-БПЛА зафиксировал 23 мм ЗУ-23, боевую машину пехоты и 2 единицы БТР-80.
Все вышеупомянутые факты свидетельствуют только о том, что пророссийские боевики не желают выполнять договоренности о перемирии и своими действиями активно это демонстрируют.
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