Некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на Донбассе на следующие 12 месяцев. Украинское МИД считает такую ситуацию неприемлемой.

Ведь все это только на руку России. Именно ее вооруженные формирования на оккупированных территориях Украины останутся без внимания международного сообщества.

Важно Россия – агрессор, а не посредник, – заявление стран ООН о войне на Донбассе

Заявление МИД о блокировании продления миссии ОБСЕ в Украине

Некоторые государства в ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата СММ (Специальной мониторинговой миссии) в Украине на следующие 12 месяцев. МИД Украины считает эту ситуацию неприемлемой .

От непродления миссии ОБСЕ на Донбассе выигрывает только Россия

Срок действия действующего мандата СММ ОБСЕ в Украине истекает 31 марта. Если его не продлить, выигрывает только Россия. ведь:

Военная деятельность ее вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса останется без внимания международного сообщества.

Прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.

Таким образом ОБСЕ может потерять свое влияние на урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта.

ОБСЕ потеряет авторитет как организация по безопасности

В украинском МИД уверены, что:

Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как организации по безопасности.

Без ОБСЕ выполнения минских соглашений и нормандских договоренностей "критически усложнится".

"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", – подытожили украинские дипломаты в заявлении.