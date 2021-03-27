В ОБСЕ блокируют продолжение миссии на Донбассе, а выигрывает от этого Россия, – МЗС
Некоторые государства-участники ОБСЕ блокируют решение о продлении мандата Специальной мониторинговой миссии на Донбассе на следующие 12 месяцев. Украинское МИД считает такую ситуацию неприемлемой.
Источник:МЗС Украины
Ведь все это только на руку России. Именно ее вооруженные формирования на оккупированных территориях Украины останутся без внимания международного сообщества.
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Заявление МИД о блокировании продления миссии ОБСЕ в Украине
Некоторые государства в ОБСЕ блокируют решения о продлении мандата СММ (Специальной мониторинговой миссии) в Украине на следующие 12 месяцев. МИД Украины считает эту ситуацию неприемлемой.
От непродления миссии ОБСЕ на Донбассе выигрывает только Россия
Срок действия действующего мандата СММ ОБСЕ в Украине истекает 31 марта. Если его не продлить, выигрывает только Россия. ведь:
- Военная деятельность ее вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса останется без внимания международного сообщества.
- Прекратится международная фиксация нарушений государством-агрессором режима прекращения огня, что может привести к дальнейшей неконтролируемой эскалации.
Таким образом ОБСЕ может потерять свое влияние на урегулирование российско-украинского вооруженного конфликта.
ОБСЕ потеряет авторитет как организация по безопасности
В украинском МИД уверены, что:
- Непродление мандата СММ нанесет серьезный удар по авторитету ОБСЕ как организации по безопасности.
- Без ОБСЕ выполнения минских соглашений и нормандских договоренностей "критически усложнится".
"Призываем все стороны отказаться от деструктивной позиции, присоединиться к консенсусу и сделать возможным продолжение деятельности СММ ОБСЕ в Украине", – подытожили украинские дипломаты в заявлении.
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