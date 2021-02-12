Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания попытается аннулировать лицензию в ZIK через суд. Кроме того, телеканалу назначили штраф в размере 300 тысяч гривен.

Нацсовет при проверке канала выявил ряд нарушений. Читайте также Не наши, а их, – Зеленский о закрытии ZIK, NewsOne и "112 Украина" О каких нарушениях говорится В Нацсовете подтвердили, что 11 и 12 ноября 2020 года канал нарушил некоторые статьи законов "О телевидении и радиовещании" и "Об информации".

Например, во время трансляции анонса телемарафона "Реванш соросятни" вещатель распространил в эфире высказывания, содержащие призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганде и тому подобное.

Кроме того, одна из проверок касалась трансляции в октябре 2020 года после встречи в Москве нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука с президентом России Владимиром Путиным.

Правда, Нацсовет не смог проверить это, потому что канал не предоставил копии сетки вещания. Блокировка медведчуковских телеканалов: что известно Ранее Рада национальной безопасности и обороны применила санкции против соратника Медведчука, нардепа Тараса Козака. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

Таким образом телеканалы ZIK, NewsOne и "112 Украина" прекратили свое вещание.

Глава СБУ Иван Баканов отметил, что Служба безопасности Украины предоставила рекомендации относительно санкций, ведь были многочисленные нарушения законодательства в сфере телерадиовещания.