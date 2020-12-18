Обратитесь в суд и предоставьте доказательства, – Шмыгаль к несогласным с назначением Шкарлета
Несогласным с назначением Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки стоит обратиться в суд. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает назначение законным.
Что говорит Шмыгаль
Шкарлета назначили в соответствии с законодательством Украины. Об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, сообщает 24 канал.
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Украина демократическая страна, обратитесь в суд, предоставьте доказательства для уголовного производства, предоставьте соответствующие экспертные и судебные решения,
– заметил Шмыгаль.
По словам премьера, Шкарлет зачитал присягу в соответствии с законом и приступил к исполнению своих обязанностей.
Что известно о назначении Шкарлета
- Рада проголосовала за назначение Шкарлета министром 17 декабря.
- До этого политик длительное время был исполняющим обязанности министра.
- Оппозиция возмутилась таким решением. В частности, за скандальную репутацию Шкарлета. Новоиспеченный министр принимал присягу под крики "Позор".
Кто такой Сергей Шкарлет?Шкарлет был ректором Черниговского национального технологического университета. В июне 2020 года начал исполнять обязанности министра образования и науки. С политиком связано немало скандалов. Например, в его научных работах заметили куски плагиата. Правда, сам Шкарлет говорит что в тексте были квадратные скобки, то есть ссылки на литературу.
Кроме этого, чиновник ранее был членом "Партии регионов". В 2010 году стал депутатом Черниговского облсовета от этой политической силы.
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