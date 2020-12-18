Несогласным с назначением Сергея Шкарлета на должность министра образования и науки стоит обратиться в суд. Премьер-министр Денис Шмыгаль считает назначение законным.

Что говорит Шмыгаль

Шкарлета назначили в соответствии с законодательством Украины. Об этом Шмыгаль заявил во время часа вопросов к правительству, сообщает 24 канал.

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Украина демократическая страна, обратитесь в суд, предоставьте доказательства для уголовного производства, предоставьте соответствующие экспертные и судебные решения,

– заметил Шмыгаль.

По словам премьера, Шкарлет зачитал присягу в соответствии с законом и приступил к исполнению своих обязанностей.

Что известно о назначении Шкарлета

Рада проголосовала за назначение Шкарлета министром 17 декабря.

До этого политик длительное время был исполняющим обязанности министра.

Оппозиция возмутилась таким решением. В частности, за скандальную репутацию Шкарлета. Новоиспеченный министр принимал присягу под крики "Позор".