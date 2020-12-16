Сейчас все национальные инструменты для защиты пострадавшей по делу о пытках и изнасилованиях в Кагарлицком отделении полиции еще не использовали. Если они будут исчерпаны, а решение дела не удовлетворит правозащитников – они обратятся в Европейский суд по правам человека.

Обращение в европейские суды происходит при соответствующих статьях и в условиях независимого реагирования, в том числе местных судов и органов государственной власти. Об этом в эфире 24 канала рассказала адвокат Татьяна Козаченко.

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Она отметила, что сейчас ожидать беспристрастного рассмотрения дела в Кагарлицком суде нельзя. По словам Татьяны Козаченко, даже когда Неля Погребецкая обратилась за медицинской помощью – ее отказались осматривать в Кагарлыкской больнице, чтобы не иметь проблем с местной полицией.

Это указывает на то, что в маленьких городках настолько связаны коммуникации чиновников, судов, прокуратуры и полиции, что обеспечить беспристрастное рассмотрение дела невозможно, отметила юрист.

Сейчас мы наблюдаем, что судьи берут именно отводы, однако говорить о более детальных сроках сложно – если не останется судей в Кагарлицком суде, дело поедет в апелляционный суд,

– сообщила Козаченко.

В то же время она сообщила, что есть ряд эпизодов, где пытки подтверждались как системное злоупотребления местной полиции. Однако пока это единственное дело, отметила адвокат.

Татьяна Козаченко рассказала, что факт того, что дело передали в суд – это уже означает, что в разумные сроки было проведено досудебное расследование. Однако будут ли в дальнейшем злоупотребления процессуальными правами сторон – можно понять только со временем, сказала юрист.

Обратите внимание! 2 декабря Генпрокуратура направила в суд дело о пытках и изнасиловании в Кагарлицком отделении полиции. В преступлениях подозревают 5 работников полиции.

Козаченко о деле об изнасиловании в Кагарлыке: смотрите видео 24 канала

Дело об изнасиловании в Кагарлыке: главное