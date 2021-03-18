Будет обострение отношений, – Кравчук согласился с Байденом о Путине-убийце
Леонид Кравчук согласился со словами президента США Джо Байдена, который назвал главу России Владимира Путина убийцей. Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что с начала российской агрессии на Донбассе погибли 13 тысяч украинцев.
Источник:24 канал
Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что оккупанты убивают людей на Донбассе потому, что Украина хочет иметь право на свою внешнюю и внутреннюю политику.
Важно "Кто обзывается – так сам называется": Путин ответил Байдену
Кроме того, политик добавил: войну Россия начала не без участия Путина.
Я не могу сказать, что Кремль и его руководство, и сам Путин не убивают украинцев,
– отметил Кравчук.
Что этому предшествовало
- Байден назвал Путина убийцей в одном из интервью. Президент США подчеркнул, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его кандидатуру во время предвыборной кампании. Байден подчеркнул, что это дело рук Путина, и он заплатит.
- Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы обсудить дальнейший вектор отношений между странами.
- В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".
- На ситуацию отреагировал и сам Путин. Он утверждает, что "Кто как обзывается, тот так и называется". Утверждает, что в этом заложен глубокий, психологический смысл.
Байден назвал Путина убийцей, смотрите видео:
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