Леонид Кравчук согласился со словами президента США Джо Байдена, который назвал главу России Владимира Путина убийцей. Глава украинской делегации в ТКГ напомнил, что с начала российской агрессии на Донбассе погибли 13 тысяч украинцев.

Кравчук в эфире одного из украинских телеканалов заявил, что оккупанты убивают людей на Донбассе потому, что Украина хочет иметь право на свою внешнюю и внутреннюю политику.

Важно "Кто обзывается – так сам называется": Путин ответил Байдену

Кроме того, политик добавил: войну Россия начала не без участия Путина.

Я не могу сказать, что Кремль и его руководство, и сам Путин не убивают украинцев,

– отметил Кравчук.

Что этому предшествовало

Байден назвал Путина убийцей в одном из интервью. Президент США подчеркнул, что Россия вмешивалась в выборы в США и пыталась очернить его кандидатуру во время предвыборной кампании. Байден подчеркнул, что это дело рук Путина, и он заплатит.

Россия отозвала своего посла из США в Москву, чтобы обсудить дальнейший вектор отношений между странами.

В Кремле требуют от Байдена извинений за "хамство".

На ситуацию отреагировал и сам Путин. Он утверждает, что "Кто как обзывается, тот так и называется". Утверждает, что в этом заложен глубокий, психологический смысл.

Байден назвал Путина убийцей, смотрите видео: