С начала весны оккупанты перешли к запрещенным калибрам. Российские военные целятся в наших бойцов из минометов, а также минируют поля.

Многочисленные факты преступлений зафиксировали и наблюдатели ОБСЕ. Подробнее о ситуации на передовой – читайте дальше.

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Враг в течение недели засыпал защитников Троицкого с десятком мин 120 калибра, гранами различных систем и сотнями стрелковых патронов.

По словам военнослужащего Вооруженных сил Украины Ярослава, оккупанты:

сначала применили крупнокалиберные пулеметы и АГС (автоматический гранатомет – 24 канал);

затем подключили СПГ (противотанковый гранатомет – 24 канал);

и впоследствии применили минометы.

Большинство защитников Троицкого на фронте уже не первый год. Они не понаслышке знают, что делать под минометным огнем. Поэтому обошлось без жертв и раненых.

"Поступает команда – всем в укрытие. Наблюдателям – на наблюдательные посты, наблюдать за их (враждебными – 24 канал) действиями. Выявлять, откуда они работают", – рассказал военный ВСУ Ярослав.

В течение зимы обстрелов возле Троицкого почти не было, – защитники

Обстрел длился несколько часов. По окончании армейцы зафиксировали, что поле вокруг позиций усеяно воронками. Защитники отметили, в течение зимы обстрелов на их участке фронта почти не было. Оккупанты увеличили активность с наступлением весны.

Накрывая наши позиции, они на весь мир кричат, что это украинские военные. Но наши Вооруженные силы четко выполняют минские договоренности. Мы в ответ не открываем огонь,

– отметил военнослужащий ВСУ Владимир.

Армейцы также отметили, что оккупанты действуют непредсказуемо.

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Украинские воины уверены, российско-террористические войска готовятся к новой волне обострения.

Обратите внимание! С начала 2021 года на Донбассе обострилась ситуация. Боевики чуть ли не ежедневно прицельно обстреливают украинские позиции, нарушая перемирие.