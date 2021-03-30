В словаре российских оккупантов слова "перемирие" не существует. В пятницу, 26 марта, из-за обстрелов боевиков Украина потеряла сразу 4 военных. Так много погибших в один день – впервые после объявления так называемого перемирия.

Президент Украины Владимир Зеленский срочно обратился к "нормандской четверке" за реакцией и поручил Генштабу выяснить обстоятельства. Как мир пытается остановить Владимира Путина – читайте далее.

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"Этот случай под Шумами – трагический, действительно. Его нельзя считать обострением или пиком обострений. Если президент посылает туда для выяснения ситуации начальника Генерального штаба, то, пожалуй, не все однозначно", – сказал участник Трехсторонней контактной группы Сергей Гармаш

Одновременно с ростом напряжения на линии соприкосновения, уже несколько недель растет истерия на российских телеканалах. Российские пропагандисты пугают зрителей репликами и сюжетами о том, что Кремль готов открыто отправить свою армию на спасение Донбасса, как только Украина попытается применить силу в отношении оккупированных территорий.

Что произошло под Шумами?

26 марта пророссийские боевики несколько часов обстреливали позиции наших защитников возле шумов в Донецкой области. В результате погибли 4 бойца. Украина смогла эвакуировать раненых бойцов и забрать тела погибших только после длительных переговоров с участием ОБСЕ.

Путин запугивает не только Украину

Запугивание своего и чужого населения, сеяние паники и хаоса – обычная тактика русских. Этим одновременно можно и шантажировать Украину и отвлечь внимание собственного народа от пустых холодильников – выдать черное за белое и наоборот.

"Завершить режим тишины официально, условно говоря, объявив об этом, российская сторона не может. Поэтому они должны организовать какое-то событие на линии разграничения, то есть военное столкновение, которое само собой будет свидетельствовать о том, что режим тишины завершился", – отметила аналитик Фонда Демократические инициативы имени Кучерива Мария Золкина.

Для того чтобы не нести ответственность за это, они готовят информационный фон, обвиняя Украину в подготовке такой диверсии, а на самом деле готовятся к этому сами,

– сказала Мария Золкина.

Роль "нормандской четверки" в конфликте

Но на этот раз истерика российских пропагандистов и обстрелы со стороны боевиков несутся на фоне новой попытки разблокировать переговоры по Донбассу. Ее предложила "нормандская четверка": разбить Минские соглашения на так называемые кластеры – 8 блоков шагов по урегулированию ситуации, чтобы попытаться согласовать эти шаги хотя бы частями. Отдельно прописаны шаги безопасности, отдельно – политические. Именно из-за разной последовательности этих шагов и буксуют переговоры:

Украина настаивает – сначала безопасность, то есть граница и украинский контроль;

Москва – сперва выборы, а потом – все остальное.

"Немцы, французы и Украина хотят закрепить эти договоренности на уровне глав государств. Конечно, Россия не может на это согласиться потому, что тогда она признает себя стороной конфликта, она будет обязана выполнять эти согласованные пункты", – пояснил Сергей Гармаш.

Какова ситуация с минскими договоренностями

Россия все дальше дрейфует в сторону нереалистичных требований. Требуя субъектности марионеточных "республик" и признания Украиной "Народной милиции ОРДЛО". Украина же маневрирует и продвигает идею пересмотра "Минска", но делает это достаточно осторожно, формально не переступая "минскую черту". Этакая игра на истощение.

"То есть основная ценность этих документов в том, что Берлин, Париж и параллельно Украина пытаются как-то интенсифицировать переговорный процесс. Шансов на то, что эти кластеры будут имплементированы на сегодня не много. Но для Украины важно зацементировать на дипломатическом уровне в "нормандской четверке" свою позицию, что для нас неприемлемо категорически", – подчеркнула Мария Золкина.

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Реального наступления на Украину сейчас Россия оказывать не будет, сходятся во мнении украинские военные и политические эксперты. Ведь это сильно осложнит и без того натянутые отношения Кремля с Европой и США. Впрочем, Берлин и Париж приближаются к смене власти. И нельзя исключать сценарий, по которому однажды у них появятся предложения, способные навредить Украине. Ведь в большой политике нет вечных друзей, есть лишь вечные интересы. А потому Киев должен сохранять бдительность и в дальнейшем продвигать свою позицию.