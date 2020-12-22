США обеспокоены из-за обострения ситуации на Донбассе. В частности, из-за захвата в плен украинского военного и ранения людей на передовой.

Какая реакция США

Так, в Штатах обеспокоены из-за нарушения режима тишины. Об этом сообщили в пресс-службе посольства США в Украине.

Важно Оккупанты открывали огонь по украинским позициям, есть раненые: детали о ситуации на Донбассе

Поэтому в США подчеркнули, что Россия должна прекратить агрессию на востоке Украины.

Призываем Россию прекратить агрессию, что причиняет ненужные страдания украинским гражданам,

– говорится в сообщении посольства.

Что этому предшествовало

На Донбассе с 22 июля продолжается перемирие, которое боевики регулярно нарушают. Чаще всего боевики осуществляют провокационные выстрелы, однако порой прицельно обстреливают позиции ВСУ.

В последнее время ситуация на передовой особенно обострилась. В частности, 17 декабря обнаружили отсутствие украинского защитника. Впоследствии выяснили, что он попал в плен к российским наемникам.

Из-за обстрелов оккупантов был ранен гражданский. Мужчина возвращался с сельскохозяйственных работ на тракторе.

Кроме того, 21 декабря боевики устроили обстрел под Горловкой. В результате двое бойцов ООС получили ранения.

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