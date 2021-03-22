Пресс-секретарь Президента Украины Юлия Мендель выразила надежду, что обострение ситуации на Донбассе не будет иметь критического влияния на мировые переговоры между Украиной и Россией. Само обострения она объяснила "рядом политических и экономических причин".

Пресс-секретарь главы государства подчеркнула, что в Офисе Президента осознают и учитывают увеличение обстрелов на фронте.

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В то же время она подчеркнула, что возможности для сохранения перемирия до сих пор остаются. Поэтому украинская власть намерена их использовать.

Сильный не тот, кто может воевать. Сильный тот, кто может остановить ужасы войны. Поэтому Украина выбирает форму диалога,

– подчеркнула Юлия Мендель.

В качестве примера того, что переговоры дают результат она привела данные ОБСЕ по обстрелам на Донбассе летом 2020 года. В течение 5 недель до объявления перемирия их зафиксировали аж 18 тысяч, а за 7 недель после – 1 тысячу.

"Диалог – это путь до окончания военных действий. И самый важный союзник в достижении мира – это народ. Так считает президент Владимир Зеленский, так думаю я", – резюмировала пресс-секретарь главы государства.

Коротко о перемирии на Донбассе: