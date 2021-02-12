Оборот оружия и дешевая растаможка авто: что Рада будет рассматривать на следующей неделе
В период с 16 по 19 февраля Верховная Рада планирует рассмотреть около 10 важных законопроектов. Среди них есть инициативы о растаможивании авто, обороте оружия и льготах касательно "инвестнянь".
Источник:телеграм Ярослава Железняка
По словам нардепа Железняка, следующая пленарная неделя будет не такой "скучной", как предыдущая.
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Что будет рассматривать Рада в течение недели
Вторник (16 февраля)
- Законопроект об остановке машин полицией;
- Инициатива относительно "налога на гугл";
- Налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь".
Среда (17 февраля)
- законопроект о туризме;
- решение, кто будет назначать главу комиссии по игровому бизнесу;
- законопроект о платежных системах.
Четверг (18 февраля)
- Законопроект об обороте оружия. Он предполагает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны категории оружия, которые он может купить. Для каждой единицы оружия будет технический паспорт и серийный номер.
- Инициативу касательно дешевого растаможивания автомобилей. К слову, ранее комитет Рады рекомендовал парламенту одобрить новые ставки растаможки "евроблях". Максимальная цена за растаможку авто на иностранных номерах, привезенного до конца 2020 года может составить тысячу евро.
Пятница (19 февраля)
- Законопроект об энергоэффективности;
- Вероятно, попытаются повторно назначить Юрия Витренко министром энергетики.
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