В период с 16 по 19 февраля Верховная Рада планирует рассмотреть около 10 важных законопроектов. Среди них есть инициативы о растаможивании авто, обороте оружия и льготах касательно "инвестнянь".

По словам нардепа Железняка, следующая пленарная неделя будет не такой "скучной", как предыдущая. К теме Против оборота пистолетов: МВД и Нацполиция Украины поддерживают закон об оружии Что будет рассматривать Рада в течение недели Вторник (16 февраля) Законопроект об остановке машин полицией;

Инициатива относительно "налога на гугл";

Налоговые и таможенные льготы для "инвестнянь". Среда (17 февраля) законопроект о туризме;

решение, кто будет назначать главу комиссии по игровому бизнесу;

законопроект о платежных системах. Четверг (18 февраля) Законопроект об обороте оружия. Он предполагает, что человек будет иметь удостоверение, где будут указаны категории оружия, которые он может купить. Для каждой единицы оружия будет технический паспорт и серийный номер.

Инициативу касательно дешевого растаможивания автомобилей. К слову, ранее комитет Рады рекомендовал парламенту одобрить новые ставки растаможки "евроблях". Максимальная цена за растаможку авто на иностранных номерах, привезенного до конца 2020 года может составить тысячу евро. Пятница (19 февраля) Законопроект об энергоэффективности;

Вероятно, попытаются повторно назначить Юрия Витренко министром энергетики. Обратите внимание! Это будет третья попытка назначить Витренко. Во время двух предыдущих Рада провалила голосование.