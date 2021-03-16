В сентябре 1939 года немцы впервые атаковали Брестскую крепость. На ее защиту стали несколько тысяч поляков, украинцев и белорусов. К падению крепости приложились и солдаты Советской Армии.

Засвидетельствовали свою дружбу с Вермахтом торжественным маршем. Об обороне Бреста – читайте дальше.

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Российская пропаганда об обороне Бреста

Один из любимых эпизодов Второй мировой войны для советской, а теперь российской пропаганды – оборона Бреста в 1941 году. Целых 29 дней красноармейцы в меньшинстве отчаянно защищали крепость – рассказывает нам советская мифология.



Крепость в Бресте / Фото Toursoyuz.by

Около 2 тысяч солдат погибло и еще 7 тысяч попали в немецкий плен. Половину из них гитлеровцы потом казнили.

Россия откровенно спекулирует воспоминаниями об этом трагическом событии. О нем штампуют пафосные фильмы, пишут книги и со слезами на глазах вспоминают во время парадов на "День победы".

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Однако молчат в Кремле о том, как в 1939 году, то есть за 2 года до того Советская армия помогала войскам Вермахта штурмовать Брестскую цитадель. Про отрезок Второй мировой с 1939 по 1941 годы россияне вспоминать не любят, чтобы не объяснять факт сотрудничества Сталина с Гитлером.

Справка. Сейчас Брест – это Беларусь. Город с населением 400 тысяч, расположенный на юго-западе страны. Но на пороге Второй Мировой войны Брест входил в состав Польши.

Крепость в Бресте

Саму крепость закончили строить в XIX веке. Тогда город находился в руках советов и твердыня должна быть главным бастионом имперской власти в случае вспышки польских патриотических восстаний.

Интересно, что в Бресте до середины сентября 1939 года в заключении находился и глава Организации украинских националистов Степан Бандера.

К тому времени она была оснащена по последнему слову техники и относилась к крепостям первого разряда. Могла вместить 12-тысячный гарнизон.



Старый план крепости / Фото Wikiway

Вокруг укреплений были вырыты рвы, наполненные водой из реки Мухавец. На вооружении – мощная артиллерия. Первая Мировая помиловала Брестскую крепость. Боевые действия не затронули ее. Оборонительные стены Бреста, как и сам город, перешли в руки Речи Посполитой.



Как выглядела крепость / Solnechny.by

Начало войны и захват Бреста

Первого сентября 1939 года Германия вторглась на территорию Польши. Уже через 3 дня поляки начали эвакуировать государственные учреждения из Варшавы. Танковые ударные группы Вермахта успешно реализовали блицкриг.

Хайнц Гудериан получил приказ захватить Брест – одну из точек на карте Польши на границе с Советским Союзом. Но честно говоря, от такой задачи был не в восторге, понимая, что старая цитадель в городе может быть проблемной целью, не выполняя при этом никакой стратегической роли

Сопротивление Войска польского стихало. Брест был фактически на задворках. Вместе с тем приказ есть приказ и на штурм крепости Гудериан выслал 5 тысяч солдат из 47-тысячного корпуса.

С военной точки зрения защищать крепость было нецелесообразно. Поскольку ее спокойно обходили немецкие армии с двух сторон. Единственное, о чем думали польские офицеры – это потянуть время,

– объяснил кандидат исторических наук Руслан Сиромский.

Поляки до последнего надеялись на союзников, ждали что Великобритания и Франция, которые объявили войну Германии, ударят по немцам и немного разгрузят наступление на польские позиции.

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Кроме того, Брест стал промежуточным пунктом во время эвакуации золотовалютного запаса Польши. Однако после того, как Вермахт прорвал оборону на реке Нарва и форсировал Западный Буг, стало ясно, что следующей точкой нападения будет Брест.

Поэтому поляки спешно транспортировали золото на территорию современной Ивано-Франковской области. Заниматься обороной крепости оставили генерала в отставке Константина Плисовского. По разным подсчетам, под его рукой находилось от 2,5 до 4 тысяч солдат.



Константин Плисовский / Was.imgix

Гарнизон состоял в основном из резервистов-призывников, которых еще не успели хорошо обучить. Многие из них были выходцами из Полесского воеводства. От 30 до 50% защитников Бреста были украинцами и белорусами.



Гарнизон крепости / Фото Twierdza

Немцы подошли вплотную к Бресту 13 сентября. Главная сила немецкого генерала Вильгельма Гудериана – танки. Они, конечно, не предназначены для штурма бастионов, но он планировал захватить укрепления, совмещая давление своих панцирных монстров, пехоты и возможности артиллерии на узких участках.



Танк в воротах / Фото Was.imgix

Силы немцев в танках и в пехоте превышали вдвое. В артиллерии – в 16 раз. Но несмотря на плачевное положение, генерал Плисовский сумел очень грамотно подготовиться и построить оборону.

Он понимал, что не может обеспечить защиту всего комплекса укреплений, поэтому сосредоточился только на цитадели. Подходы к ней поляки заминировали. По периметру установили опорные пункты – укрытия, где сосредоточили орудия и пулеметные гнезда.

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Стареньким танкам нашли оригинальное применение – их просто вкопали в землю перед воротами, которые вели к цитадели. Превратив технику, которая отжила свое, в помеху для немцев.

В штурме Брестской крепости, кроме пехоты и танков, принимали участие самолеты Люфтваффе. Брест немцы начали поливать с неба огнем еще второго сентября. Во время этой бомбежки разрушили и так называемый Белый дворец.

Потери при обороне

За 4 дня погибла половина защитников крепости. Сам генерал Плисовского тоже получил осколочное ранение в спину. Но и нападавшие были потрясены своими потерями в несколько сотен человек. И это в самом начале войны.



Потери среди поляков / Фото Was.imgix

Полякам удалось отбить 7 атак. К тому времени большая часть Второй Речи Посполитой была оккупирована. Столицу окружили. Поэтому гитлеровский генерал был уверен, что моральный дух защитников крепости давно сломан, однако он ошибся.

Отчаянные головы капитана Радзишевского

Однако в ночь на 17 сентября стало очевидным, что защищать крепость нет смысла. Генерал Плисовский дал своим людям приказ отступать.

Но в форте номер 5 остались несколько десятков смельчаков под руководством капитана Вацлава Радзишевского – опытного солдата, участника советско-польской войны 1919 – 1921 годов и кавалера самой большой военной награды Польши Virtuti Militari.



Вацлав Радзишевский / Фото Blogpost

Нападение Советского союза

В то же время к Бресту подбиралась еще одна угроза. 17 сентября на Польшу напал Советский Союз, который уже не скрывал своих намерений касательно военного захвата. Послу Гржибовскому в Москве вручили ноту советского правительства.

В ней шла речь о том, что польское государство и его правительство фактически перестали существовать. Тем самым прекратили свои действия договора, заключенные между Польшей и СССР.

Парад нацистско-советской дружбы

Поэтому 22 сентября в Брест вошла 29-я танковая бригада под руководством Семена Кривошеина . Гудериан торжественно передал город в руки советского комбрига.

. Гудериан торжественно передал город в руки советского комбрига. Два тоталитарных режима с разными названиями, но одинаковым лицами радостно братались, жали друг другу руки и устроили громкий парад нацистско-советской дружбы , от которого до сих пор пытается откреститься Москва.

с разными названиями, но одинаковым лицами радостно братались, жали друг другу руки и , от которого до сих пор пытается откреститься Москва. Полякам хватало мужества, уже не имея шансов на помощь, продолжать бессмысленный бой, ведь они были окружены немецкими оккупантами с одной стороны, советскими – с другой.

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