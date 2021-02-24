Ободранные стены и грязные коридоры: как выглядит СИЗО, в котором находится Стерненко – фото
Осужденный активист Сергей Стерненко находится в одесском СИЗО. Ранее этот изолятор посетил министр юстиции Денис Малюська, опубликовав соответствующие фото.
Источник:фейсбук Дениса Малюськи
Так, Малюська посещал СИЗО еще в январе 2020 года. Тогда министр подчеркнул, что условия содержания в этом СИЗО оставляют желать лучшего.
Важно Стерненко находится в одесском СИЗО
Как выглядит СИЗО
Чиновник отметил, что в помещении много кошек, но это не особенность этого СИЗО, потому что они есть во многих похожих учреждениях.
Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике,
– говорил Малюська.
Министр опубликовал фото, на которых видны ободранные стены и грязные коридоры.
Одесское СИЗО, в котором находится Стерненко / Фото Дениса Малюськи:
Приговор Стерненко и протесты: что надо знать
- Приморский суд Одессы 23 февраля вынес приговор Стерненко – 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества.
- Все якобы за похищение экс-депутата Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.
- Сам активист назвал дело политически мотивированным и заверил, что будет подавать на апелляцию.
- Вечером 23 февраля во многих украинских городах вспыхнули массовые протесты в поддержку Стерненко. Например, в Киеве митингующие пришли на Банковую. В результате пострадали около 40 человек.
- К слову, в Одессе люди пришли под СИЗО, где был Стерненко. Активисты жгли файеры и раскрасили баллончиками с краской стену здания.
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