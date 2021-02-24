Осужденный активист Сергей Стерненко находится в одесском СИЗО. Ранее этот изолятор посетил министр юстиции Денис Малюська, опубликовав соответствующие фото.

Так, Малюська посещал СИЗО еще в январе 2020 года. Тогда министр подчеркнул, что условия содержания в этом СИЗО оставляют желать лучшего.

Важно Стерненко находится в одесском СИЗО

Как выглядит СИЗО

Чиновник отметил, что в помещении много кошек, но это не особенность этого СИЗО, потому что они есть во многих похожих учреждениях.

Взрослые мужчины месяцами (иногда годами) сидят в маленьких камерах и выходят только на час в сутки прогуляться в тесном дворике,

– говорил Малюська.

Министр опубликовал фото, на которых видны ободранные стены и грязные коридоры.

Обратите внимание! Адвокаты Стерненко подали заявление, чтобы перевести его в СИЗО в Киеве. Глава изолятора Сергей Чишкала утверждает, что на рассмотрение заявления у них есть 3 дня, то есть время до 26 февраля.

Одесское СИЗО, в котором находится Стерненко / Фото Дениса Малюськи:

Приговор Стерненко и протесты: что надо знать

Приморский суд Одессы 23 февраля вынес приговор Стерненко – 7,3 года тюрьмы с конфискацией половины имущества.

Все якобы за похищение экс-депутата Сергея Щербича с целью завладения его деньгами – 300 гривнами.

Сам активист назвал дело политически мотивированным и заверил, что будет подавать на апелляцию.

Вечером 23 февраля во многих украинских городах вспыхнули массовые протесты в поддержку Стерненко. Например, в Киеве митингующие пришли на Банковую. В результате пострадали около 40 человек.

К слову, в Одессе люди пришли под СИЗО, где был Стерненко. Активисты жгли файеры и раскрасили баллончиками с краской стену здания.

Приговор Стерненко / инфографика 24 канала