Увековечили 200-летний дуб: на обочине буковинского села появился деревянный Пегас
На обочине буковинского села появился 6-метровый деревянный Пегас. Так жители Карапчева решили увековечить 200-летний дуб, который уже засыхал.
Почти неделю местный мастер возился у дерева. Сейчас это место стало привлекательной локацией для фотографий и гордостью села. Подробнее – в материале 24 канала.
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Как появился монумент
Бензопила, помощник и энтузиазм скульптора – вот и весь рецепт появления монумента. Об этом рассказал мастер Николай Романюк.
Когда работаешь, то нет ничего сложного. Когда есть четкая задача – все делается. У дерева были изъяны, гниль, трещины,
– отметил Романюк.
Как раз из-за этих технических нюансов скульптуру пришлось творить из двух разных частей:
- один блок – подножие с гербом села;
- второй – собственно мифический конь Пегас.
Пегас в селе Карапчив / Скриншот с видео
Финансировали жители села
Монумент подняли и укрепили. Когда потеплеет – полакируют, чтобы конь простоял дольше. Финансировали возведение с десяток жителей села. Собрали более 30 тысяч гривен.
На бумаге одно, а у реальности получилось гораздо лучше, чем мы планировали,
– поделился автор идеи Петр Ионец.
Работа удивила крестьян
Пегас был сложным хотя бы потому, что материал нельзя заменить, это работа одного дубля. После 5-дневного выпиливания результат удивил всех селян.
В селе увековечили старый дуб / Скриншот с видео
"Видим, людям понравилось, фотографируют. Когда мастер работал – все подходили, интересовались. Это впервые такое вблизи", – отметил инициатор проекта, депутат сельского совета Иван Товарницкий.
Редкие заказы
По словам мастера Романюка, такие заказы редкие. Для таких работ нужны либо аварийные, либо погибшие деревья. В то же время они должны быть в хорошем состоянии.
Герб села / Скриншот с видео
В Карапчеве есть еще старые дубы. Вероятно, по этому примеру так же когда-то смогут увековечить и их.
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