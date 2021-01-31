СБУ объяснила свой визит на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье. Служба проводит следственные действия по уголовному производству относительно незаконного собрания акционеров.

Источник: СБУ

Под здание предприятия 31 января пришли акционеры, народные депутаты, а впоследствии – сотрудники СБУ.

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"Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом оперативно следственные действия в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров", – сообщили в пресс-службе.

В то же время правоохранители зафиксировали возможные противоправные действия представителями компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".

В рамках начатого уголовного производства СБУ задокументировала факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.

Обратите внимание! Согласно сообщению пресс-службы СБУ, пока по соответствующему делу проводятся следственные действия.

Собрание компании "Мотор Сич"

В Запорожье 31 января должно было состояться внеочередное общее собрание компании "Мотор Сич". Собрание было инициировано китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским.

По словам работников "Мотор Сич", о собрании они узнали из сети – никаких официальных сообщений им не поступало.

На месте для обеспечения порядка работали более 50 сотрудников полиции и 200 нацгвардейцев, впоследствии прибыли парламентарии и спецназовцы. По информации представителей "Мотор Сич", собрание акционеров не состоялись.

Что этому предшествовало