Обнаружили подготовку к уничтожению компании: СБУ объяснила визит к "Мотор Сич"
СБУ объяснила свой визит на предприятие "Мотор Сич" в Запорожье. Служба проводит следственные действия по уголовному производству относительно незаконного собрания акционеров.
Источник: СБУ
Под здание предприятия 31 января пришли акционеры, народные депутаты, а впоследствии – сотрудники СБУ.
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"Служба безопасности Украины проводит санкционированные судом оперативно следственные действия в Запорожье по адресу объявления ООО "МС-4" общего собрания акционеров", – сообщили в пресс-службе.
В то же время правоохранители зафиксировали возможные противоправные действия представителями компаний DCH и Skyrizon Aircraft Holdings Limited, связанные с установлением контроля над акционерным обществом "Мотор Сич".
В рамках начатого уголовного производства СБУ задокументировала факты подготовки к уничтожению производственных мощностей акционерного общества, которое имеет важное оборонное и народнохозяйственное значение.
Собрание компании "Мотор Сич"
В Запорожье 31 января должно было состояться внеочередное общее собрание компании "Мотор Сич". Собрание было инициировано китайскими инвесторами и украинским бизнесменом Александром Ярославским.
По словам работников "Мотор Сич", о собрании они узнали из сети – никаких официальных сообщений им не поступало.
На месте для обеспечения порядка работали более 50 сотрудников полиции и 200 нацгвардейцев, впоследствии прибыли парламентарии и спецназовцы. По информации представителей "Мотор Сич", собрание акционеров не состоялись.
Что этому предшествовало
- 28 января Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер.
- Украина ввела ограничения на 3 года к гражданину Китая Ван Цзин и компаниям, которые СМИ связывают с инвесторами "Мотор Сич", в частности Skyrizon Aircraft Holdings Limited
- В январе Министерство торговли США ввело санкции против Skyrizon Aircraft Holdings Limited за связи с китайской армией.
- 6 августа 2020 года Антимонопольный комитет сообщил, что проведет оценку продажи "Мотор Сич" в соответствии с конкурентным законодательством.
- Впоследствии китайские инвесторы подали в Министерство юстиции претенциозный документ – о намерении обратиться в международный арбитраж для взыскания с Украины убытков. В ноябре китайские инвесторы наняли 3 юридические компании для процесса против Украины.
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