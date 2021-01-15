В сети обнародовали архивные документы УПА, которые нашли в лесном тайнике: что там написано
Оцифрованный архив Украинской повстанческой армии, который нашли в лесном тайнике, обнародовали в сети. Документы были спрятаны в металлическом бидоне из-под молока.
Архивные записи спрятали осенью 1950 года в лесу вблизи села Лапаевка, на Львовщине. Об этом сообщил Центр исследований освободительного движения.
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Архив нашли еще в 2009 году, однако обнародовали только сейчас – в 2021. Директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник заверила, что главная миссия их организации – делать прошлое доступным.
Поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА дошли таки до украинцев, хотя и через 70 лет,
– сказала Олейник.
О чем говорится в архивных документах УПА
Историк и член центра Руслан Забилый заверил, что Лапаевский архив – уникальная находка для ученых и общественности.
В документах говорится про:
- советы для подпольной типографии;
- описания взрывчатки;
- инструкция о ведении финансов;
- поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели.
Мы предполагаем, что архив собирали для Провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА,
– заметил Забилый.
В Лапаивском архиве есть протоколы допросов и тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка, который руководил подготовкой повстанцев.
Также есть отчеты подполья с:
- Волыни;
- Львовщины;
- Дрогобыччины;
- Ровенщины;
- Станиславщины;
- Тернопольщины.
Кроме этого, есть и списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.
Вывезены в Сибирь
Среди документов есть отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди просили, чтобы о них не забывали и спасали их "чем можно".
Здесь очень холодно, босой не гож ходить ... нечего есть, такую уж бедненькую (еду – 24 канал) варю, что почти вода,
– написано в одном из писем.
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У документов есть поименный список вывезенных в Сибирь людей, среди них и дети.
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