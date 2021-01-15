Оцифрованный архив Украинской повстанческой армии, который нашли в лесном тайнике, обнародовали в сети. Документы были спрятаны в металлическом бидоне из-под молока.

Архивные записи спрятали осенью 1950 года в лесу вблизи села Лапаевка, на Львовщине. Об этом сообщил Центр исследований освободительного движения.

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Архив нашли еще в 2009 году, однако обнародовали только сейчас – в 2021. Директор Центра исследований освободительного движения Анна Олейник заверила, что главная миссия их организации – делать прошлое доступным.

Поэтому имена повстанцев, персональные истории депортации, документация УПА дошли таки до украинцев, хотя и через 70 лет,

– сказала Олейник.

О чем говорится в архивных документах УПА

Историк и член центра Руслан Забилый заверил, что Лапаевский архив – уникальная находка для ученых и общественности.

В документах говорится про:

советы для подпольной типографии;

описания взрывчатки;

инструкция о ведении финансов;

поименные списки погибших повстанцев с биографиями и описаниями обстоятельств гибели.

Мы предполагаем, что архив собирали для Провода ОУН, вероятно, часть из документов предназначалась для генерала Романа Шухевича, главного командира УПА,

– заметил Забилый.

Справка. Ознакомиться с архивом можно по ссылке.

В Лапаивском архиве есть протоколы допросов и тексты подполковника УПА Степана Фрасуляка, который руководил подготовкой повстанцев.

Также есть отчеты подполья с:

Волыни;

Львовщины;

Дрогобыччины;

Ровенщины;

Станиславщины;

Тернопольщины.

Кроме этого, есть и списки погибших в борьбе с большевиками, некрологи.

Вывезены в Сибирь

Среди документов есть отрывки из писем крестьян, которых депортировали в Сибирь. Люди просили, чтобы о них не забывали и спасали их "чем можно".

Здесь очень холодно, босой не гож ходить ... нечего есть, такую уж бедненькую (еду – 24 канал) варю, что почти вода,

– написано в одном из писем.

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У документов есть поименный список вывезенных в Сибирь людей, среди них и дети.