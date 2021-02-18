Родители воспитанников луцкого сада убеждены, что воспитательница издевается над их детьми. Сама работница заведения убеждает, что все это "клевета".

Малышам сперва не верили

4-летний Никита рассказывал маме, что воспитательница и ее помощница заклеивали детям рты скотчем. Сначала родители подумали, что мальчик выдумывает.

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Потом я начала из него вытаскивать, выспрашивать и он мне признался, что действительно так было, тогда я начала бить тревогу,

– рассказала мама мальчика Наталья.

После обсуждения в вайбере другие родители тоже начали расспрашивать своих детей. И те подтвердили, что, когда они не слушаются, то их ругают воспитательница и няня.

"Говорил, что Вита Викторовна, нянечка, заматывала вокруг головы скотчем, а они все смотрели", – сказала мама другого воспитанника.

Ребенок плакал, а все смеялись

Тогда Яна, мама мальчика, о котором говорили дети, начала расспрашивать своего 4-летнего Даниила. Напуганный малыш сперва не рассказывал, а потом признался.

Показал, что вокруг головы это клеили, что он плакал, что его ставили в угол и что детки смеялись с него,

– рассказала женщина.

На лице мальчика есть покраснения. Врач после осмотра сказала, что это реакция, но на что – неизвестно.

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Реакция работников садика

Воспитательница с 30-летним стажем, убеждает, что детские рассказы – клевета.

"Ничего не моталось вокруг головы. Я взяла в руки скотч и говорю, что не шумите, не кричите", – заявила воспитательница Елена.

В садике не верят, что их коллеги могли такое сделать. До сих пор ни к воспитательнице, ни к ее помощнице никаких претензий не было.

Позвонила мама, что такая неприятная ситуация, конечно, что это обеспокоило. Мое мнение, я даже не допускаю, что такое могло быть,

– убеждает заведующая Валентина Винник.

Однако и воспитательница, и няня на следующий день после скандала написали заявления на увольнение. Мол, психологически пострадали и продолжать работать в этом заведении не могут. Однако в управлении образования все равно создали комиссию. Уверяют, что женщина не будет работать дальше в воспитательных заведениях, потому что не хочет.

Родители пострадавших детей написали заявления в полицию.

Обратите внимание! Начальница управления образования Луцкого горсовета Зиновия Лещенко заявила, что воспитательница якобы просто хотела напугать непослушного ребенка. Однако чиновница убеждала, что работницу уволят.