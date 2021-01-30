Обмежений рух на Одещині, сотня населених пунктів без світла: в Україні вирує негода
Україна досі потерпає від ускладнення погодних умов. Внаслідок цілодобової роботи снігоочисної техніки, проїзд забезпечили на дорогах загального користування, проте є проблеми з рухом вантажівок на Миколаївщині та Одещині. Більше сотні населених пунктів України залишились без електропостачання.
Джерело: ДСНС
У Службі автомобільних доріг повідомили, що заторів на дорогах загального користування немає.
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Найскладніша ситуація – на Одещині та Миколаївщині
Проте досі обмежено рух вантажівок на дорогах державного значення на Одещині та Миколаївщині. Зокрема, мовиться про:
- М-05 Київ – Одеса, М-15 Одеса – Рені, М-16 Одеса – Кучурган – в Одеській області;
- М-13 Кропивницький – Платонове – у Миколаївській області.
Для розчищення автошляхів залучили більше ніж 840 одиниць техніки та понад 1 тисячу працівників.
108 населених пунктів – без світла
Від негоди страждають не лише автошляхи, а й населені пункти. Так, станом на ранок 30 січня без електропостачання в Україні залишились 108 сіл та селищ. Усі вони на Одещині та Миколаївщині.
Які прогнози щодо погоди далі?
У ДСНС попередили, що на Україну 1 лютого насувається новий циклон. Він найбільше зачепить північні, центральні та південні області. Прогнозують значний приріст снігового покриву, ожеледицю та налипання снігу.
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