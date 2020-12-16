По состоянию на 16 декабря пророссийские боевики заблокировали обмен пленными. Оккупанты выдвинули требование, которое украинская сторона не может выполнить.

Боевики настаивают на процессуальной очистке 9 человек, которых Украина освободила во время прошлого обмена. Об этом на своей странице в фейсбуке написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.

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Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует в качестве предлога, чтобы заблокировать обмен,

– подчеркнул Гармаш.

Что еще сказал Гармаш

Оккупанты продолжают не допускать к пленным представителей Международного комитета Красного Креста и ближайших родственников.

Такое решение боевики аргументируют якобы карантином из-за коронавируса.

В то же время на украинской территории их людей посещают без помех.

Обратите внимание! Украинская сторона ранее надеялась, что обмен пленными проведут уже до конца 2020 года. Дедлайном было выбрано 24 декабря.