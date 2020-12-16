Обмен пленными заблокирован: в ТКГ назвали требование боевиков
По состоянию на 16 декабря пророссийские боевики заблокировали обмен пленными. Оккупанты выдвинули требование, которое украинская сторона не может выполнить.
Боевики настаивают на процессуальной очистке 9 человек, которых Украина освободила во время прошлого обмена. Об этом на своей странице в фейсбуке написал представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш.
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Очистить их без их желания или присутствия мы юридически не можем, а их желание и местонахождение неизвестны не только нам, но и их адвокатам. Та сторона это знает, но использует в качестве предлога, чтобы заблокировать обмен,
– подчеркнул Гармаш.
Что еще сказал Гармаш
- Оккупанты продолжают не допускать к пленным представителей Международного комитета Красного Креста и ближайших родственников.
- Такое решение боевики аргументируют якобы карантином из-за коронавируса.
- В то же время на украинской территории их людей посещают без помех.
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