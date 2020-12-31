В начале 2020 года Украине удалось вернуть из плена ОРДЛО 20 граждан. За них государство отдало 18 человек для России, впрочем 4 отказались возвращаться.

В то же время по данным правозащитников, на временно оккупированных территориях до сих пор остаются не менее 2 с половиной сотни пленников. Подробнее – в сюжете 24 канала.

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Нарушение режима прекращения огня

С 27 июля на Донбассе ввели новый режим прекращения огня – полный и всеобъемлющий. Это уже 29 попытка с начала войны.

Однако на этот раз жестче, ведь запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также:

инженерное оборудование позиций;

использование беспилотников.

Количество обстрелов действительно уменьшилась, однако чуда не произошло – боевики открыли огонь уже на 20 минуте объявленного перемирия. Обстрелы и до сих пор не стихают, в то же время террористы продолжают активно минировать территорию и запускать свои беспилотники.

Потери от "перемирия"

Несмотря на уменьшение активности боевиков, в 2020 году от вражеской пули погибли 49 украинских военных. И Россия не прекращает усиливать свои позиции, в частности живой силой.

От командующего 1 – 2 корпусов до командиров батальонов – это все кадровые военные Российской Федерации. Раньше они не маскировались, теперь пытаются,

- бывший разведчик Андрей Рымарук.

По словам волонтера фонда "Вернись живым", соответствующим военным в командировку выдают паспорта "ЛНР" и "ДНР. Также Рымарук добавил, что поставка боеприпасов и горюче-смазочных материалов продолжается, а также завозят новое вооружение.

Расширение делегации Украины в ТКГ

Украина расширила свою делегацию в Минске. К ней приобщили министра по вопросам реинтеграции Алексея Резникова, членов правительства и парламента, и впервые – представителей от Донбасса – переселенцев.

Назначили и нового лидера украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Второго президента Украины Леонида Кучму сменил первый – Леонид Кравчук.

Второго президента Украины сменил первый / Фото dsnews.ua

Они начали активно продвигать на международной арене так называемый "План действий по Донбассу". В нем 5 основных пунктов, среди них – вывод всех незаконных вооруженных формирований с территории Украины.

Также Россия должна прекратить выдавать российские паспорта на оккупированной территории, а Украина – восстановить контроль над своим участком границы. На Донбассе должна увеличится численность миссии ОБСЕ в 4 раза.

Только после этого там обещают провести местные выборы. Аналитик Фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина отметила, что Россия может на этом "сыграть" и сказать, что до 31 марта 2021 года мы не можем провести выборы, это очевидно. Но, например до 30 сентября – можем.

Тогда украинская сторона будет в переговорной ловушке,

– добавила аналитик.

Пересмотр договоренностей

Впрочем пересмотреть договоренности не удалось, в 2020 лидеры "нормандской четверки" так и не собрались. Эксперты считают, что Минские соглашения и все договоренности на их основе больше не работают.



Эксперты считают, что Минские соглашения не работают / Фото mil.in.ua

"На сегодня нормандский формат остается единственной политически-дипломатической платформой, но для того нужно хотя бы собраться. Тогда на этом собрании мы внесем предложение об изменении в минском формате", – отмечал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

В конце 2020 года заговорили о так называемом плане-Б по разрешению конфликта на Донбассе. Впрочем, что входит в него — осталось тайной.