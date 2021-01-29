Обмен удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО возможен только на уровне государства. Односторонней передачи пленных частным лицам, которые якобы представляют нашу страну, не будет.

Источник: Апостроф TV

Леонид Кравчук заявил, что в день, когда заложники должны были прилететь в Украину, он поехал в аэропорт "Жуляны" встречать их. Однако, по его словам, Россия заблокировала вылет самолета и не выпустила наших граждан.

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Глава украинской делегации в ТКГ считает, что все это было сделано для того, чтобы показать, что Украина не способна провести обмен пленными, а кум Путина Виктор Медведчук – якобы способен.

"Есть попытка на той стороне сделать шоу и кому-то поднять рейтинг. А есть попытка наших политиков, которые готовы на все, чтобы поносить, клеветать на всех – это их жизнь, они на этом живут", – сказал первый президент.

Кравчук сделал вывод, что никакого обмена не было и подчеркнул, что в таком режиме, как предложено, не будет.

Есть устоявшийся годами режим обмена, и это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц,

- подытожил он

Обратите внимание! Леонид Кравчук назвал действия Виктора Медведчука "политическим шарлатанством", ведь возвращением украинцев могут заниматься только соответствующие государственные органы.

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