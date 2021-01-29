Обмен только на уровне государства: Кравчук заявил, что передачи пленных Медведчуку не будет
Обмен удерживаемых лиц между Украиной и ОРДЛО возможен только на уровне государства. Односторонней передачи пленных частным лицам, которые якобы представляют нашу страну, не будет.
Источник: Апостроф TV
Леонид Кравчук заявил, что в день, когда заложники должны были прилететь в Украину, он поехал в аэропорт "Жуляны" встречать их. Однако, по его словам, Россия заблокировала вылет самолета и не выпустила наших граждан.
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Глава украинской делегации в ТКГ считает, что все это было сделано для того, чтобы показать, что Украина не способна провести обмен пленными, а кум Путина Виктор Медведчук – якобы способен.
"Есть попытка на той стороне сделать шоу и кому-то поднять рейтинг. А есть попытка наших политиков, которые готовы на все, чтобы поносить, клеветать на всех – это их жизнь, они на этом живут", – сказал первый президент.
Кравчук сделал вывод, что никакого обмена не было и подчеркнул, что в таком режиме, как предложено, не будет.
Есть устоявшийся годами режим обмена, и это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц,
- подытожил он
Обмен пленными из ОРДЛО: основное
- Боевики заявили, что 20 – 21 января передадут пожилых людей, женщин и больных в одностороннем порядке. Всего пленных было 9 человек.
- Однако оккупанты хотели отдать украинцев не уполномоченным государственным органам, а куму Путина Виктору Медведчуку.
- Министерство иностранных дел Украины отметило, что эти действия откровенно нарушают устоявшиеся механизмы решения гуманитарных вопросов.
- Уполномоченная по правам человека Людмила Денисова отмечала, что в ОРДЛО постоянно меняют количество заложников.
- По состоянию на 29 января 2021 года, конкретной информации об обмене пленными нет и неизвестно, когда она появится.
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