На Тернопольщине раскопали американский истребитель времен Второй мировой войны. Р-39 "Аэрокобру" обнаружила общественная организация "Поиск самолетов в Украине".

Находку раскопали в Зборовском районе области, отметил глава поисковой группы Андрей Кирьянов. Он добавил, что в соответствующем районе 14 – 17 июля 1944 года во время Сандомирской операции были воздушные бои.

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Самолетов модели Р-39 "Аэрокобра" тогда сбили примерно 10 сообщил Кирьянов. Последнее упоминание об этом самолете датировано 7 июля 1944 года.

По словам главы поисковой команды, на месте падения "Аэрокобра" Р-39 был номер самолета, ранее там нашли шильду с номерами и несколько обломков – по фото определили что это "Аэрокобра".

Позже номер самолета помогли определить специалисты из Тризны, сейчас поиск продолжается по архивам. На месте падения сигналов достаточно много, но поверх – ничего большого нет,

– рассказал Андрей Кирьянов.



На месте падения был номер самолета / Фото "Суспільного"

Он отметил, что после того, как нашли место падения и эпицентр – на глубине 1 – 1,5 метра добрались до обломков, среди которых были:

гильзы "Браунинг" калибра 12,7, а также 37 миллиметров;

части обшивки;

железо.



Последнее упоминание самолета – в 1944 году / Фото "Суспільного"

Американцы поставляли самолеты с белой звездой, Советский союз – зарисовывал звезды в красный цвет, сказал Кирьянов. Глава поисковой группы добавил, что из деталей готовят экспозицию в Музее погибших самолетов.

Обратите внимание! Bell P-39 Airacobra был одним из основных американских истребителей. Он появился в 1941 году и был признан одним из самых боевых самолетов того времени.